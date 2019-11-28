Обворовавших патриарха ранили в перестрелке в Стамбуле

Воры, проникшие две недели назад в резиденцию патриарха Константинопольского Варфоломея, задержаны в Стамбуле. При аресте они отстреливались, двое злоумышленников были ранены.

Неизвестные в масках проникли в дом патриарха в Стамбуле вечером 16 ноября. В это время Варфоломей участвовал в общественном мероприятии греческой диаспоры. Не сообщается, было ли что-то украдено: возможно, экономка патриарха спугнула злоумышленников прежде, чем они унесли что-либо ценное.

По информации издания Huberturk, личности преступников удалось установить турецким правоохранителям. Четырёх злоумышленников задержали в стамбульском районе Мальтепе, причём двое из них получили ранение в перестрелке с полицией и сейчас находятся в больнице. Другая пара воров уже под арестом.

Напомним, ранее местная пресса выражала обеспокоенность безопасностью патриарха, против которого в Турции уже были резкие выступления в том числе со стороны мусульманского большинства. Как охрана резиденции Варфоломея допустила проникновение посторонних, пока не ясно.