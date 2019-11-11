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Доцента Соколова, подозреваемого в убийстве студентки, уволят из СПбГУ

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал print

Санкт-Петербургский государственный университет уволит доцента Олега Соколова, в связи с тем, что его подозревают в убийстве 24-летней студентки вуза Анастасии Ещенко.

На сайте университета сообщает, что "он будет уволен, а его академическая нагрузка распределена между другими преподавателями".

В учебном заведении не подтверждают информацию о жалобах студентов на то, что Соколов занимался рукоприкладством. В университета был проведен анонимный опрос, в ходе которого студенты оставили о Соколове только положительные отзывы.

Соколов арестован до 8 января 2020 года по решению Октябрьского районного суда. Доцент счел справедливым ходатайство о заключении под стражу. Его адвокаты добивались домашнего ареста. Олег Соколов признался в совершении преступления и заявил, что раскаивается.

Олег Соколов и его жертва, Анастасия Ещенко связывали любовные отношения. Доцент заявил, что убий аспирантку на почве личного конфликта, так как девушка, по его словам, "начинала беситься", когда Соколов начинал говорить о детях от первого брака. В результате конфликта она четыре раза выстрелил выстрелил в нее из обреза мелкокалиберной винтовки.

Фото: twitter.com

 

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