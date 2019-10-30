Депутата жестоко избили неизвестные в Иркутской области

Депутата городской думы города Усолье-Сибирское Иркутской области Сергея Угляницу избили неизвестные.

Об этом сообщает местное издание "Усольесити".

Депутат рассказал, что на него напали, когда он загонял свою машину в гараж вечером 29 октября. По словам Угляницы, двое мужчин в масках несколько раз ударили его металлической трубой по голове, а затем били по лицу.

Депутат сам вызвал полицию и скорую, его доставили в одну из местных больниц, а позже перевезли в областной центр.

У пострадавшего сломан нос и повреждена глазница. Врачи подозревают черепно-мозговую травму.

Сам политик считает нападение чьим-то заказом. Он рассказал журналистам, что два года назад неизвестные подожгли его автомобиль, а дело так и не раскрыли.

Издание отмечает, что Угляница в последнее время активно критиковал губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

Напомним, что Иркутская область на протяжении длительного времени не сходит с повестки дня в новостных лентах: ее регулярно сотрясают то коррупционные, то политические скандалы.

О "прохладном", а иногда и откровенно хамском отношении местных чиновников к населению Правда. ру рассказывала ранее. Кроме того, известно, что правительство страны недовольно работой губернатора Приангарья.

Фото: usolie-citi.ru