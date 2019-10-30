Депутата городской думы города Усолье-Сибирское Иркутской области Сергея Угляницу избили неизвестные.
Об этом сообщает местное издание "Усольесити".
Депутат рассказал, что на него напали, когда он загонял свою машину в гараж вечером 29 октября. По словам Угляницы, двое мужчин в масках несколько раз ударили его металлической трубой по голове, а затем били по лицу.
Депутат сам вызвал полицию и скорую, его доставили в одну из местных больниц, а позже перевезли в областной центр.
У пострадавшего сломан нос и повреждена глазница. Врачи подозревают черепно-мозговую травму.
Сам политик считает нападение чьим-то заказом. Он рассказал журналистам, что два года назад неизвестные подожгли его автомобиль, а дело так и не раскрыли.
Издание отмечает, что Угляница в последнее время активно критиковал губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
Напомним, что Иркутская область на протяжении длительного времени не сходит с повестки дня в новостных лентах: ее регулярно сотрясают то коррупционные, то политические скандалы.
О "прохладном", а иногда и откровенно хамском отношении местных чиновников к населению Правда. ру рассказывала ранее. Кроме того, известно, что правительство страны недовольно работой губернатора Приангарья.
Фото: usolie-citi.ru
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