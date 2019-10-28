Кремль перенес сроки отставок губернаторов

Традиционная осенняя серия отставок губернаторов перенесена на весну 2020 года. В администрации президента РФ решили, что главы регионов перед уходом должны обеспечить отопительный сезон и подготовку к зиме.

Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на сразу на три источника, близких к Кремлю.

В настоящее время в субъектах РФ, в которых в 2020 году состоятся выборы, администрация президента проводит комплексный аудит общественно-политической ситуации. К работе, кроме чиновников, подключены социологи и политтехнологи. В Кремле хотят выяснить не только "избираемость" губернаторов, но и общие настроения населения, запрос на перемены.

Напомним, ранее Правда. ру писала, что одиннадцать российских губернаторов могут лишиться своих постов в ходе новой волны отставок глав регионов, которая планировалась на конец октября. Наиболее вероятными кандидатами тогда назывались губернатор Иркутской области Сергей Левченко, глава Еврейской автономной области Александр Левинталь и руководитель Архангельской области Игорь Орлов.

Фото: yandex.kz