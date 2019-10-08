"Ъ" рассказал о волне отставок губернаторов во второй половине октября

Во второй половине октября главы некоторых российских регионов, где в 2020 году будут проводиться прямые выборы губернаторов, могут уйти со своих постов. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на три источника в администрации президента России. По их информации, сейчас в администрации президента принимаются соответствующие решения.

Прямые выборы губернаторов планируют провести в 2020 году в 16 регионах. Источники назвали глав регионов, которых отправят в отставку с наибольшей вероятностью. Это глава Еврейской автономной области Александр Левинталь, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, а также глава Ростовской области Василий Голубев.

Также лишиться своего поста могут Анатолий Артамонов (Калужская область), Игорь Орлов (Архангельская область), Михаил Игнатьев (Республика Чувашия) и Владимир Илюхин (Камчатский край).

Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о том, какие губернаторы могут лишиться своих постов в 2020 году. Политологи коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" опубликовали рейтинг глав регионов, которые попали в "зону риска" и могут быть отправлены в отставку в 2020 году. Документ описывает "политическую устойчивость" глав регионов, у которых заканчиваются полномочия в следующем году.

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