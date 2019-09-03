Заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Мутко раскритиковал уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области.
Российский государственный деятель остался недоволен тем, что Андрей Капитонов якобы препятствует работе по ликвидации последствий наводнения. Дело в том, что многие местные предприниматели не могут получить выделенные на восстановление разрушенных во время паводка объектов из-за отсутствия необходимых актов.
"Какой вы уполномоченный? Ну, вы понимаете, какой вы на хрен уполномоченный, понимаете? Вы-то получаете зарплату. Вы собирательный образ", — поругал Виталий Мутко Андрея Капитонова.
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