Мутко с бранью раскритиковал депутата затопленного Тулуна

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Мутко раскритиковал уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области.

Российский государственный деятель остался недоволен тем, что Андрей Капитонов якобы препятствует работе по ликвидации последствий наводнения. Дело в том, что многие местные предприниматели не могут получить выделенные на восстановление разрушенных во время паводка объектов из-за отсутствия необходимых актов.

"Какой вы уполномоченный? Ну, вы понимаете, какой вы на хрен уполномоченный, понимаете? Вы-то получаете зарплату. Вы собирательный образ", — поругал Виталий Мутко Андрея Капитонова.