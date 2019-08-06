Представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной сообщил о найденных доказательствах, которые свидетельствуют о намеренных поджогах леса в Иркутской области.
"Властям и надзорным ведомствам необходимо более жестко контролировать отрасль добычи леса. Наблюдать необходимо и за законными местами вырубок леса, а незаконных не допускать вообще. Подобные факты мы находили и в Иркутской области, где пытались пожарами скрыть незаконные действия", - пояснил Куренной.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что власти Иркутской области скрывали реальную статистику о лесных пожарах. Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры России Роман Федосов. По его мнению, это не позволило экстренным службам адекватно среагировать на угрозы. Федосов рассказал, что власти Иркутской и других областей предоставляли недостоверные данные о возгораниях, их расстояние до населенных пунктов, а также о примерном времени ликвидации.
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