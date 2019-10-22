В Подмосковье сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, в момент которого автомобиль службы протокола премьер-министра Дмитрия Медведева сбил пешехода, сообщает РБК.
Инцидент произошел в поселке Нахабино под Красногорском. Автомобиль Ford Mondeo, на котором ездят сотрудники службы протокола Дмитрия Медведева, на пешеходном переходе сбил мужчину. Сообщается, что машину вел Александр Курзин. Водитель - сотрудник "Автобазы № 2" управделами президента.
Согласно предварительной информации, в момент аварии пассажиров в машине не было.
Мужчина, которого сбили на переходе, упал на капот затормозившей машины.
Известно, что водитель машины вышел,подошел к пострадавшему, убедился, что тот не получил повреждений и уехал.
Водитель не стал вызывать на место аварии сотрудников ГИБДД. Однако мужчина обратился в полицию. По его заявлению в настоящее время проводится проверка. В результате аварии у Ford Mondeo разбито переднее стекло.
Фото: pravda.ru
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