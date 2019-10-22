Под Москвой автомобиль службы протокола Медведева сбил пешехода

В Подмосковье сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, в момент которого автомобиль службы протокола премьер-министра Дмитрия Медведева сбил пешехода, сообщает РБК.

Инцидент произошел в поселке Нахабино под Красногорском. Автомобиль Ford Mondeo, на котором ездят сотрудники службы протокола Дмитрия Медведева, на пешеходном переходе сбил мужчину. Сообщается, что машину вел Александр Курзин. Водитель - сотрудник "Автобазы № 2" управделами президента.

Согласно предварительной информации, в момент аварии пассажиров в машине не было.

Мужчина, которого сбили на переходе, упал на капот затормозившей машины.

Известно, что водитель машины вышел,подошел к пострадавшему, убедился, что тот не получил повреждений и уехал.

Водитель не стал вызывать на место аварии сотрудников ГИБДД. Однако мужчина обратился в полицию. По его заявлению в настоящее время проводится проверка. В результате аварии у Ford Mondeo разбито переднее стекло.

Фото: pravda.ru

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