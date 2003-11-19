Сотрудник ГИБДД — тоже человек: советы, как расположить к себе стража дорог

Чаще всего мы вообще не задумываемся о стиле общения с теми или иными людьми. При любой встрече наши подсознательные реакции "запускаются” мгновенно, определяя, что нам делать: наступать, выживать или обороняться. Однако до непосредственного контакта со стражами порядка на дороге у нас обычно есть несколько секунд или даже минут (пока нахмуренный сотрудник ГАИ (теперь ГИБДД) неспешно следует к нашему авто), чтобы все хорошенько продумать и сознательно выбрать оптимальную линию поведения…

Самый лучший контакт, когда нет контакта

Самый лучший и безболезненный вариант взаимоотношений с представителями автоинспекции — избегать любых контактов с ними. И если есть хоть какой-то способ не привлекать к себе внимание, не пренебрегайте им. Поверните, не доезжая до постового, спрячьтесь в потоке транспорта, перестроившись в другой ряд, выберите в качестве "прикрытия” что-нибудь крупногабаритное, движущееся по первой полосе. Подъезжая к посту, можно пристроиться за явно подозрительным транспортным средством, которое наверняка отвлечет внимание сотрудников ГИБДД от вашей машины.

Старайтесь не нарушать правила

Отсюда со всей очевидностью вытекает второй предварительный совет: старайтесь не нарушать правила — во всяком случае, сознательно. Как показывает опыт, время, потраченное на разбирательство и формальную процедуру оформления штрафа, никогда не бывает меньше того, которое вы планировали сэкономить, превышая дозволенную скорость, поворачивая или разворачиваясь в неположенном месте, и т. п. И вообще, сотрудники ГАИ склонны считать, что женщинам лихачить несвойственно. Постарайтесь оставить их в этом приятном заблуждении, ибо мужчин разочаровывать опасно!

Если все же неумолимый полосатый жезл приказывает вам остановиться, придерживайтесь следующих правил поведения:

1. Не паникуйте. Если вы не знаете причины вашей остановки, волноваться рано: она может оказаться не стоящей ваших страхов. Возможно, это проверка документов, спецоперация, обращение за помощью, скажем, подвезти. А может, гаишник просто хочет пообщаться. Посмотрит аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки, попеняет на грязную машину и отпустит с миром. Во всяком случае эти варианты не связаны с эмоциональными и материальными потерями.

2. Если же вы знаете (или догадываетесь), что не правы (сюда входят не только ваши действия, но и внешний вид машины: грязная, неокрашенная или с заляпанными номерами, чего истинная леди себе никогда не позволит), помните, что сотрудник ГИБДД — тоже человек, а значит, он и сам мог оказаться в подобной ситуации. Есть смысл воззвать к его лучшим человеческим чувствам и способности глубоко прочувствовать ситуацию.

3. Постарайтесь расположить к себе стража дорог. Китайская мудрость гласит: "Дай кирпич, чтобы получить яшму” (по-русски: "Доброе слово и кошке приятно”), а в приложении к нашей ситуации — обменяйте несколько слов внимания и уважения на свое драгоценное время и деньги. Помните, что работники ГИБДД находятся при исполнении служебного долга, и отнеситесь к их работе с пониманием всей ее важности. Обратите внимание на погоны и, если это уместно, "повысьте” представителя власти в звании.

4. В спорных ситуациях, прежде чем вступать в препирательства, ответьте самой себе: вы хотите победы "по содержанию”, чтобы благополучно выйти из ситуации, или "по форме”, чтобы все (и в первую очередь гаишник) увидели, что поле боя осталось за вами? Если вы склоняетесь к содержанию, то согласитесь: лучше всего достичь такой победы, когда побежденный чувствует себя комфортно, а в идеале не ощущает своего поражения вовсе. Не загоняйте противника в угол, тогда он будет сопротивляться отчаянно, тем более что ему по определению положено быть правым. Если же вы показали удобный выход из ситуации, то, скорее всего, сопротивление "противника” ослабеет. Будьте изобретательны и помните, что женщины в этом искусстве всегда превосходили мужчин.

5. Если же вы выбрали иную тактику поведения, будьте последовательны. Если уж настаивать на своей правоте, то идти до конца (особенно если вы уверены, что действительно правы). Говорите, что обратитесь к начальству (желательно знать, к какому: должности и фамилии), дойдете до суда, но докажете свою правоту. Иногда это тоже срабатывает.

6. В ситуации встречи с недобросовестными гаишниками (а такие еще, к сожалению, встречаются), когда у вас просто вымогают деньги, лучшая защита — иметь свидетеля. Если вы за рулем одна, дело осложняется. Вопрос в том, как пострадать меньше. Неплохо бы помнить о размерах штрафов. Не забывайте также, что за взятку вас могут привлечь к ответственности, причем размер наказания может оказаться гораздо значительнее любого штрафа.

7. В любом случае ваша задача — сделать ситуацию нестандартной. Ведь сотрудники ГАИ привыкли к "шаблонам” поведения. Многие из них настоящие профессионалы не только в вопросах дорожного движения, но и в психологии — во всяком случае, в подобных ситуациях. А мы с вами гораздо более предсказуемы, чем нам порой кажется. Есть водители, которых не нужно учить нестандартному поведению, а их ответы, реплики и шутки сделают честь любому юмору. Если же острословие — не ваш конек, можно придумать несколько домашних заготовок, как в футболе.

8. Не забывайте о главном оружии: вы не просто водитель, но в первую очередь женщина. Пускайте в ход все свое кокетство и обаяние (если, конечно, рядом не сидит ревнивый муж). Что при этом говорить и делать — не так уж и важно, тем более что у каждой женщины есть свои приемы и хитрости.

9. Будьте искренни. Не придумывайте в свое оправдание никаких невероятных историй. Искренность подкупает, и если вы в чем-то бесхитростны, ваш оппонент почувствует, что вы обращаетесь не к сотруднику ГАИ, а к человеку. Естественно, и обратная реакция будет на человеческом уровне, а не формальном. Ссылайтесь на свою профессию, работу, многочисленное (или не очень) семейство, но только будьте искренни. Если уже привираете, то так, чтобы самой в это поверить — хотя бы в ту минуту!

10. Проявляйте гибкость: если один способ решения проблемы не приводит к нужным результатам — выберите другой. Возможно, вы просто не угадали настроение гаишника или сами сегодня не в духе. Смените шутки на серьезный тон или наоборот: ваше чутье подскажет вам, что делать.

И все же жизнь есть жизнь. И мы не всегда остаемся победителями. Есть ситуации, в которых практически невозможно что-либо сделать, и самое большое искусство — научиться принимать их достойно. Чем бы ни закончилась ваша встреча с ГАИ, не расстраивайтесь.

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