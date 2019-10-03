Кровавая драма едва не случилась в школе во Владимире

Педагоги и полиция во Владимире выясняют обстоятельства инцидента в одной из школ города, едва не переросшего в кровавую трагедию.

Ученик восьмого класса пришел на занятия с топором. Мальчик хотел "ответить" одноклассникам за буллинг.

О происшествии рассказал региональный уполномоченный по правам ребенка Геннадий Прохорычев.

По его словам, подросток принес топор во время перемены и даже успел его достать. Хорошо еще, что вовремя подоспели директор школы и охранник.

На данный момент о едва не натворившем бед восьмикласснике известно только, что он считается "трудным": состоит на учете и в школе и в ПДН. И что его травили одноклассники.

В правоохранительных органах информацию об инциденте пока никак не комментируют. Как пояснили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, в данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.

Более многословен телеграм-канал "Жизнь мента". Сообщение о том, что в одной из школ Владимира была предотвращена попытка нападения школьника с топором, там появилась спустя пару часов после происшествия.

"Причина банальна — возникший конфликт между учениками. Усугубила ситуацию "травля", который подвергся нападающий со стороны своих одноклассников. В настоящий момент угрозы для жизни и здоровья учащихся нет. Конфликт исчерпан. С нападающим проводится профилактические мероприятия", — говорится в сообщении.

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