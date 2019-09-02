12% подмосковных учеников были жертвами травли в школах

Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова сообщила, что 12% школьников становились жертвами травли в школах. Также около 70% старшеклассников рассказали, что были свидетелями буллинга, причем 60% признались, что объектом травли был их знакомый.

По словам Мишоновой, в ее аппарат практически не обращаются по поводу школьной травли. Обычно детскому омбудсмену приходиться разбираться в конфликтах между родителями и преподавателями, либо учениками и преподавателями. По ее мнению, дети, которые стали объектами травли, боятся жаловаться на зачинщиков буллинга.