Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова сообщила, что 12% школьников становились жертвами травли в школах. Также около 70% старшеклассников рассказали, что были свидетелями буллинга, причем 60% признались, что объектом травли был их знакомый.
По словам Мишоновой, в ее аппарат практически не обращаются по поводу школьной травли. Обычно детскому омбудсмену приходиться разбираться в конфликтах между родителями и преподавателями, либо учениками и преподавателями. По ее мнению, дети, которые стали объектами травли, боятся жаловаться на зачинщиков буллинга.
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