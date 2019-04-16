Треть российских детей знают об организованной травле в школах

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала журналистам, что каждый третий ребенок сталкивается с буллингом. Но только 10% родителей слышали об этом от своих детей.



Травля в школе: что делать? Обсуждаем правовые аспекты с Екатериной Шульман / Новости от 23.11.2018 16:34

"Только каждый десятый родитель говорит о том, что знает, что такое буллинг. Это организованная травля в общеобразовательных учреждениях. Примечательно то, что о буллинге не понаслышке знает каждый третий ребенок", — пояснила Кузнецова.

По мнению Анны Кузнецовой, такое различие между осведомленностью детей и взрослых о злободневных и опасных общественных проблемах может говорить о сложности в понимании между взрослыми и детьми.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что половина российских школьников подвергается буллингу. Такие выводы сделали эксперты из Института образования Высшей школы экономики, сообщила в интервью "Радио Свобода" научный сотрудник лаборатории профилактики асоциального поведения НИУ ВШЭ Мария Новикова.

Читайте также:

Более половины российских школьников подвергаются травле