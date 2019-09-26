Загоревшийся российский траулер "Бухта Наездник" затонул в порту норвежского города Тромсё. Об этом сообщает местный телеканал NRK.
На заснятых журналистами кадрах виден лежащий на боку траулер, правый бок которого виднеется над поверхностью воды. Над судном по-прежнему наблюдается дым, рядом с ним работает катер с водяной пушкой.
По словам генерального консула России в Киркенесе Игоря Лапицкого, пожарные пытались искусственно сместить осевую нагрузку судна, чтобы накренить его и затопить непосредственно у причала. Экстренные службы эвакуировали 92 человека с близлежащих судов, поскольку на борту траулера находилось некоторое количество аммиака.
О пожаре на российском траулере местные СМИ сообщили накануне. Причиной пожара могла стать халатность при проведении сварочных работ. Экипаж временно разместили на территории Университетского госпиталя Северной Норвегии.
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