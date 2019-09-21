Жена действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Меланья попала в неловкую ситуацию на открытии памятника Джорджу Вашингтона.
Об инциденте в своем аккаунте в Twitter написал американский политический веб-сайт и еженедельный журнал Washington Examiner.
На публикацию обращает внимание российское сетевое издание "Взгляд".
Первой леди США Меланье Трамп не удалось перерезать ленточку — 49-летняя супруга Дональда Трампа не справилась со слишком большими ножницами.
После нескольких безуспешных попыток Меланья просто передала инструмент рядом стоящему мужчине.
Отметим, что 169-метроый памятник Джорджу Вашингтону в столице Соединенных Штатов Америки Вашингтоне находился на реставрации с 2016 года.
Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк передают друг другу обнадеживающую информацию о состоянии ее здоровья, ссылаясь на пиар-директора актрисы.
В связи с вынесением приговора актёру Павлу Устинову в обществе поднялась волна возмущения отечественным правосудием, которое отказывает гражданам в праве на защиту в суде.
Почему история СССР не закончилась, решения о его ликвидации юридически ничтожны и подлежат отмене? Возможно ли спустя 30 лет восстановить Советский Союза? Обо всем этом и многом другом в главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал депутат Государственной Думы Евгений Федоров.