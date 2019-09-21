Меланья Трамп не смогла перерезать ленточку на открытии памятника

Жена действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Меланья попала в неловкую ситуацию на открытии памятника Джорджу Вашингтона.

Об инциденте в своем аккаунте в Twitter написал американский политический веб-сайт и еженедельный журнал Washington Examiner.

На публикацию обращает внимание российское сетевое издание "Взгляд".

Первой леди США Меланье Трамп не удалось перерезать ленточку — 49-летняя супруга Дональда Трампа не справилась со слишком большими ножницами.

После нескольких безуспешных попыток Меланья просто передала инструмент рядом стоящему мужчине.

Отметим, что 169-метроый памятник Джорджу Вашингтону в столице Соединенных Штатов Америки Вашингтоне находился на реставрации с 2016 года.