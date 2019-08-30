Ведущий шоу "Выжить любой ценой" Беар Гриллс оказался на грани жизни и смерти после укуса пчелы.
Об этом сообщает издание Metro.
Согласно предоставленной информации, инцидент произошел во время съемок нового проекта. У 45-летнего "выживальщика" развился анафилактический шок, его состояние ухудшалось с каждой минутой.
Спасти жизнь Беру Гриллсу удалось лишь благодаря своевременному вмешательству врачей, передает Metro.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.