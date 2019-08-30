Американцами озвучена новая версия взрыва под Северодвинском

В американских разведслужбах полагают, что взрыв под Северодвинском, произошедший 8 августа, случился не на испытаниях ракеты, передает CNBC.

На самом деле якобы российские специалисты поднимали со дна ракету, которая давно находилась там после неудачных испытаний. На одном из трех кораблей случился взрыв, за которым последовала реакция в ядерном сердечнике ракеты, приведшая к утечке радиоактивного вещества, сообщает телеканал.

При этом ничего не говорится об угрозах природе и людям.

Авторы сюжета исходят из того, что это была ракета "Буревестник", в кодах НАТО значимая как Skyfall. Первым это название публично озвучил американский президент Дональд Трамп.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что взрыв на военном полигоне в Архангельской области связан с попытками российских военных специалистов создать новые образцы ядерного вооружения.