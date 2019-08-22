Взрыв на военном полигоне в Архангельской области, произошедший 8 августа, связан с попытками российских военных специалистов создать новые образцы ядерного вооружения. Такое заявление сделал министр обороны США Марк Эспер.
"Очевидно, что они пытаются расширить свой стратегический ядерный арсенал, чтобы разобраться с США", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Напомним, при взрыве на военном полигоне погибли пятеро сотрудников "Росатома", еще трое пострадали. В Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение уровня радиации. По официальной версии, взрыв произошел при проведении работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания.
В свою очередь ряд американских СМИ указали в качестве причины инцидента испытание крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой "Буревестник". Эту версию поддержал президент США Дональд Трамп.
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