В США связали взрыв под Архангельском с разработкой ядерного оружия

Взрыв на военном полигоне в Архангельской области, произошедший 8 августа, связан с попытками российских военных специалистов создать новые образцы ядерного вооружения. Такое заявление сделал министр обороны США Марк Эспер.

"Очевидно, что они пытаются расширить свой стратегический ядерный арсенал, чтобы разобраться с США", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Напомним, при взрыве на военном полигоне погибли пятеро сотрудников "Росатома", еще трое пострадали. В Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение уровня радиации. По официальной версии, взрыв произошел при проведении работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания.

В свою очередь ряд американских СМИ указали в качестве причины инцидента испытание крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой "Буревестник". Эту версию поддержал президент США Дональд Трамп.