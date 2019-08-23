Авиакомпания из Великобритании EasyJet отстранила от работы пилота, который признался друзьям в своих суицидальных наклонностях.
Об этом сообщает британское издание The Sun.
Обеспокоенные друзья пилота сообщили руководству EasyJet об услышанном от их друга.
Прежде чем вернуться к полетам, пилоту с суицидальными наклонностями придется пройти длительную и тщательную проверку психологического здоровья, сообщает The Sun.
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Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.