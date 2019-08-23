Британская авиакомпания уволила склонного к суициду пилота

Авиакомпания из Великобритании EasyJet отстранила от работы пилота, который признался друзьям в своих суицидальных наклонностях.

Об этом сообщает британское издание The Sun.

Обеспокоенные друзья пилота сообщили руководству EasyJet об услышанном от их друга.

Прежде чем вернуться к полетам, пилоту с суицидальными наклонностями придется пройти длительную и тщательную проверку психологического здоровья, сообщает The Sun.