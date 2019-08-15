Стрелок в Филадельфии сдался полиции

Американец, открывший огонь по полицейским, был взят под стражу. Об этом сообщает пресс-служба полицейского управления Филадельфии.

"Подозреваемый задержан. Полицейский спецназ все еще проверяет дом", - отмечается в заявлении.

В результате перестрелки шесть сотрудников полиции получили огнестрельные ранения. В настоящее время они уже выписаны из больницы.

Стрелок в течение нескольких часов укрывался в своем доме, но вышел из него с поднятыми руками, когда полиция применила слезоточивый газ. Первоначально к дому стрелка полицейские прибыли для того, чтобы провести обыск в рамках расследования дела о хранении наркотиков.