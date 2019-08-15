Американец, открывший огонь по полицейским, был взят под стражу. Об этом сообщает пресс-служба полицейского управления Филадельфии.
"Подозреваемый задержан. Полицейский спецназ все еще проверяет дом", - отмечается в заявлении.
В результате перестрелки шесть сотрудников полиции получили огнестрельные ранения. В настоящее время они уже выписаны из больницы.
Стрелок в течение нескольких часов укрывался в своем доме, но вышел из него с поднятыми руками, когда полиция применила слезоточивый газ. Первоначально к дому стрелка полицейские прибыли для того, чтобы провести обыск в рамках расследования дела о хранении наркотиков.
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