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Источник Правда.Ру

МЧС России может принять помощь от США в тушении пожаров

Происшествия print

Глава департамента международной деятельности МЧС РФ Владимир Соловьев заявил, что ведомство может принять предложенную помощь от США в тушении пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.

"Сейчас в Сибири работает мощная авиагруппировка, перед которой стоит задача победить лесные пожары. Но мы не исключаем, что может воспользоваться предложением американских коллег", - рассказал Соловьев.

По словам Соловьева, международная помощь при стихийных бедствиях - это нормальная практика. Он привел в пример события 2005 и 2012 года, когда Россия помогала жителям США в ликвидации последствий ураганов "Катрина" и "Сэнди".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что 1 августа состоялись телефонные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Американский лидер предложил президенту России помощь в ликвидации лесных пожаров.

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Темы мчс сша трамп сибирь лесные пожары
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