В Белом доме рассказали о звонке, который накануне совершил президент США Дональд Трамп российскому лидеру Владимиру Путину. В США сообщили, что главы государств обсудили совместные торговые отношения.
Примечательно, что пресс-служба Кремля рассказала о предложении Трампа оказать поддержку России в тушении лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Президент РФ был очень признателен главе США за предложение помощи, но заявил, что воспользуется им когда ситуация действительно выйдет из-под контроля.
Владимир Путин расценил жест американской стороны как шаг навстречу восстановлению полноформатных отношений.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Путин предупредил Дональда Трампа о невыполненных обещаниях Барака Обамы по Украине. Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в фильме "В борьбе за Украину" рассказал, что в 2014 году у него были определенные договоренности с американским президентом Бараком Обамой, которые последний не выполнил.
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