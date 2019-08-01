В Белом доме рассказали, что Трамп и Путин обсуждали по телефону

В Белом доме рассказали о звонке, который накануне совершил президент США Дональд Трамп российскому лидеру Владимиру Путину. В США сообщили, что главы государств обсудили совместные торговые отношения.

Примечательно, что пресс-служба Кремля рассказала о предложении Трампа оказать поддержку России в тушении лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Президент РФ был очень признателен главе США за предложение помощи, но заявил, что воспользуется им когда ситуация действительно выйдет из-под контроля.

Владимир Путин расценил жест американской стороны как шаг навстречу восстановлению полноформатных отношений.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Путин предупредил Дональда Трампа о невыполненных обещаниях Барака Обамы по Украине. Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в фильме "В борьбе за Украину" рассказал, что в 2014 году у него были определенные договоренности с американским президентом Бараком Обамой, которые последний не выполнил.

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