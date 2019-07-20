Мужчина в петербургском метро напал с ножом на глухонемых украинцев

В Санкт-Петербурге мужчина напал с ножом на двух глухонемых украинцев в вагоне место на станции "Пушкинская" после того, как они не ответили на его вопрос.

Как уточняет издание "Фонтанка", инцидент произошел в ночь на 20 июля. Причиной конфликта стало то, что мужчины не ответили на вопрос 36-летнего уроженца Дербента о том, выходят они на следующей станции или нет. Нападавший нанес пассажирам несколько ударов ножом в спину. Пострадавшими оказались два глухонемых гражданина Украины. Их доставили в Мариинскую больницу, состояние мужчин оценивается как тяжелое.

Одному из пассажиров, который стал свидетелем конфликта, удалось обезвредить нападавшего, вывести его из вагона на платформу, а затем передать в руки сотрудников полиции.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".