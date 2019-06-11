Соцсети рассказывают о рождении двухголового теленка под Калугой

В животноводческом хозяйстве "Калужская нива" в Калужской области родился двухголовый теленок.



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Об этом сегодня, 11 июня, сообщают группы в социальной сети "ВКонтакте", посвященные жизни в Калуге.

Автор сообщения уточнил, что теленок прожил недолго — всего один день.

У животного на морде можно было различить два носа, два уха, но один-единственный глаз.

Примечательно, что руководство животноводческого хозяйства "Калужская нива" пока никак не прокомментировало новость.

Отметим, что двухголовые животные встречаются не только у домашнего скота, но и других видов животных. Причиной аномалий может являться генетическая мутация или же клеточные смещения.

Двухголовое животное в сути своей — это близнецы, которые не смогли разделиться после оплодотворения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жители села Большая Коча Пермского края практикуют обряд "быкобой" — они выбирают молодого и здорового бычка, перерезают ему горло и купаются в крови животного.

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