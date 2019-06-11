В животноводческом хозяйстве "Калужская нива" в Калужской области родился двухголовый теленок.
Об этом сегодня, 11 июня, сообщают группы в социальной сети "ВКонтакте", посвященные жизни в Калуге.
Автор сообщения уточнил, что теленок прожил недолго — всего один день.
У животного на морде можно было различить два носа, два уха, но один-единственный глаз.
Примечательно, что руководство животноводческого хозяйства "Калужская нива" пока никак не прокомментировало новость.
Отметим, что двухголовые животные встречаются не только у домашнего скота, но и других видов животных. Причиной аномалий может являться генетическая мутация или же клеточные смещения.
Двухголовое животное в сути своей — это близнецы, которые не смогли разделиться после оплодотворения.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жители села Большая Коча Пермского края практикуют обряд "быкобой" — они выбирают молодого и здорового бычка, перерезают ему горло и купаются в крови животного.
Читайте также:
В сербской деревушке на свет появился сиреневый теленок.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.
Пенсионная реформа привела к всплеску протестных настроений, считает уполномоченный по правам человека.