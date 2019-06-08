Врачи не обнаружили сотрясения мозга и переломов у обвиняемого в попытке сбыта наркотиков корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Об этом сообщил главный врач московской клинической больницы №71 Александр Мясников.
"Обследование завершилось, у него нет ни переломов, ни сотрясения мозга. Мы сделали компьютерную томографию головы, которая абсолютно нормальная. Сделали компьютерную томографию органов грудной клетки, не нашли ни переломов, ни другой патологии", - передает агентство ТАСС его слова.
Мясников добавил, что у журналиста есть ссадина в области спины и синяк под левым глазом. В больницу Голунов был доставлен с диагнозом "подозрение на сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки"
По словам врача, в ближайшее время журналиста выпишут из больница, а затем направят в суд. Ранее следствие ходатайствовало в Никулинский суд Москвы с требованием заключить Голунова под стражу.
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