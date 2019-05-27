Неизвестный с ножом напал на журналистов в Ставрополе

В Ставрополе неизвестный напал на сотрудников редакции газеты "Родина".



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Об этом в своем аккаунте в социальной сети Instagram написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиром.

По словам главы региона, преступник был вооружен ножом. Ему удалось ранить четырех журналистов.

Владимир Владимиров сообщил, что нападавший уже задержан. Пока, написал губернатор, неизвестно, что именно вынудило его совершить нападение на сотрудников редакции газеты.

Угрозы для жизни пострадавших нет, заявил губернатор Ставропольского края. Двое из них уже отправились домой, вопрос о госпитализации двух других в данную минуту решается.