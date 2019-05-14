Священника из Новокузнецка отстранили от службы после драки с электрошокером

Священника из Новокузнецка на год отстранили от проведения служб за использование электрошокера в драке.
"Мировое соглашение священнику заключить не удалось, поскольку вторая сторона высказала в его адрес много претензий", - сказал агентству "РИА Новости" руководитель информационного отдела городской епархии Виктор Булгаков.
Решение об отстранении принял Епархиальный церковный суд принял в присутствии всех участников драки. По словам представителя РПЦ, в полиции пока не дали правовую оценку инциденту.
Драка с участием священника произошла в день православной Пасхи 29 апреля. Священник и его жена вступили в спор с двумя женщинами. По данным местных СМИ, конфликт разгорелся после того как, одна из женщин попросила увести собаку.
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