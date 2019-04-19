Пчелы Собора Парижской Богоматери выжили при пожаре

Пчеловод Собора Парижской Богоматери Николь Жеан сообщил, что ульи, расположенные на храмовой ризнице, не пострадали. В них находится около 180 тысяч насекомых.
"У меня такое облегчение. Я видел спутниковые снимки, на которых видно, ни один из трех ульев не пострадал при пожаре", — сказал Николь Жеан агентству Associated Press.
Один из работников собора видел, как уже после пожара пчелы вылетали из своих ульев и возвращались обратно. По словам Жеана, европейские пчелы не покидают ульи, даже если чувствуют огонь, и в случае возгорания начинают есть мед и защищать матку.
Напомним, что пожар в Соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. В результате возгорания в здании обрушились значительная часть кровли, один из шпилей и часы. Сгорели деревянные конструкции, простоявшие не одну сотню лет. По мнению заслуженного архитектора России Андрея Анисимова, в прежнем виде утраченные фрагменты здания воссозданы уже не будут. В интервью "Правде.Ру" специалист предположил, что только на расчистку последствий пожара уйдет не меньше года.
Источник фото: metro.co.uk
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