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Восстановление Нотр-Дама займет 10-15 лет - французские реставраторы

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Руководитель французской федерации строительных компаний Фредерик Летоффе заявил, что на восстановление собора Парижской Богоматери уйдет 10-15 лет. Более того, Летоффе назвал нереалистичными прогнозы о восстановлении собора за несколько лет.


Во Франции горит собор Парижской богоматери / Новости от 15.04.2019 20:34

"Перед тем как начать восстановительные работы местным властям необходимо обеспечить полную безопасность реставраторов на объекте. Это потребует больших трудов, а самое главное — времени", — пояснил Фредерик Летоффе.

Руководитель федерации строительных компаний пояснил, что до начала восстановительных работ еще далеко, поскольку в первую очередь специалисты установят купол, который будет защищать строение от дождя.

Ранее с такой же оценкой выступил архитектор Петер Фюссених. Он заявил, что из-за сложности сооружения его восстановление может занять несколько десятилетий.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала эксклюзивное интервью с председателем Правления Гильдии храмоздателей, заслуженным архитектором России Андреем Анисимовым, который рассказал, что Нотр-Дам вряд ли будет доведен до своего первозданного вида.

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Темы пожар Франция Нотр-Дам восстановление собор Парижской Богоматери
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