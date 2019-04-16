Восстановление Нотр-Дама займет 10-15 лет - французские реставраторы

Руководитель французской федерации строительных компаний Фредерик Летоффе заявил, что на восстановление собора Парижской Богоматери уйдет 10-15 лет. Более того, Летоффе назвал нереалистичными прогнозы о восстановлении собора за несколько лет.
"Перед тем как начать восстановительные работы местным властям необходимо обеспечить полную безопасность реставраторов на объекте. Это потребует больших трудов, а самое главное — времени", — пояснил Фредерик Летоффе.
Руководитель федерации строительных компаний пояснил, что до начала восстановительных работ еще далеко, поскольку в первую очередь специалисты установят купол, который будет защищать строение от дождя.
Ранее с такой же оценкой выступил архитектор Петер Фюссених. Он заявил, что из-за сложности сооружения его восстановление может занять несколько десятилетий.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала эксклюзивное интервью с председателем Правления Гильдии храмоздателей, заслуженным архитектором России Андреем Анисимовым, который рассказал, что Нотр-Дам вряд ли будет доведен до своего первозданного вида.
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