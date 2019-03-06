Москвичка продала новорожденную дочь за один миллион рублей

Помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова рассказала ТАСС о спецоперации, которую провели московские правоохранители.
По словам Юлии Ивановой, полицейские обнаружили в Интернете объявление о том, что молодая мать ищет приемных родителей для своей новорожденной дочери. За ребенка она требовала один миллион рублей. Правоохранители провели операцию и задержали нарушительницу.
Полицейские изъяли ребенка у женщины, после того, как она передала его покупательнице и написала расписку о получении денег. Женщину задержали, она полностью признала свою вину и раскаялась, но это не помогло ей уйти от уголовного дела. Здоровью ребенка ничего не угрожает.
Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о том, как в 2018 году женщина из Томска пыталась продать свою новорожденную дочь. Она разместила объявление в Интернете, сообщив, что у нее нет средств для существования. Девочку забрала учительница из Санкт-Петербурга, которая перевела матери ребенка 3 тысячи рублей.
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