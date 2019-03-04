Обедневшая Божена Рынска перенесла клиническую смерть?

На странице журналистки Божены Рынской в Facebook появилась запись, которая может свидетельствовать о перенесенной ею клинической смерти. Рынска утверждает, что ничего не увидела "за чертой", хоть и надеялась на встречу с любимым человеком.

Когда журналистка перенесла клиническую смерть неизвестно, однако ее родственница Нина Костикова сообщала, что Божену Рынску госпитализировали 2 марта после того, как ее самочувствие резко ухудшилось. Костикова отметила, что после перенесенной психологической травмы Божена Рынска впала в депрессию и теперь может публиковать "не совсем адекватные" записи в социальных сетях.

Также Нина Костикова рассказала газете "Московский комсомолец" о финансовом положении своей известной родственницы. По ее словам, "в кубышке Божены Рынской сущие копейки", и ей предстоят серьезные расходы. Костикова считает, что ее племяннице нужно менять образ жизни, чтобы приспособиться к новым условиям.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Божена Рынска обвиняла себя в смерти Игоря Малашенко, который был найден мертвым 25 февраля в своем доме в Испании. Предварительная версия случившегося — самоубийство.

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