Вдова Малашенко заявила о подозрении насчет насильственной смерти медиаменеджера

Журналистка и вдова со-основателя НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска рассказала "Интерфаксу", что подозревает о применении насильственных действий, которые в итоге привели к смерти ее мужа в Испании.
Вдова Малашенко подтвердила, что такие подозрения есть не только у нее, а еще у испанских правоохранительных органов, которые в данный момент проводят расследование случившегося. Божена Рынска сообщила, что ее муж не оставлял предсмертной записки.
Напомним, на данный момент приоритетной версией случившегося считается самоубийство. Божена Рынска считает, что ее муж мог покончить с собой из-за длительного судебного разбирательства с разделом имущества на фоне развода с бывшей женой — Еленой Пивоваровой.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала, что 25 февраля российский политолог и тележурналист Игорь Малашенко был найден мертвым в своем доме в Испании.
Фото: facebook.com
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