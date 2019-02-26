Божена Рынска обвинила себя в смерти Игоря Малашенко

Журналистка Божена Рынска написала в социальной сети Facebook, что винит себя в смерти своего мужа Игоря Малашенко. По ее словам, ей нужно было лететь к нему в Испанию, но она послушала мужа и не сделала этого.
"То, что произошло — это полностью моя вина, которая будет преследовать меня всю оставшуюся жизнь. Я должна была уберечь горячо любимого и дорогого человека", — написала журналистка.
Также Божена Рынска сообщила, что считает себя виноватой в смерти Игоря Малашенко, так как послушала его и не стала прилетать к нему в Испанию.
Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о том, что Божена Рынска подозревает о насильственной смерти своего мужа. Она также сообщила, что испанские правоохранители расследуют эту версию.
Также "Правда.Ру" сообщала о смерти политолога и со-основателя НТВ Игоря Малашенко. Он был найден мертвых в своем доме в Испании 25 февраля.
Фото: facebook.com
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