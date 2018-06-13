Поездка в лагерь "Сосновый бор" на Урале обернулась для воспитанников кишечным отравлением. Роспотребнадзор уже установил тех, кто оказался виноват в случившемся. Разносчиками инфекции стали повар и мойщица посуды.
Из-за безответственности взрослых пострадали 62 ребенка. Их госпитализировали в местную больницу. Малыши жаловались на боль в животе и рвоту.
Представители ведомства нашли множество нарушений в работе персонала. Приборы и оборудование дезинфицировали не по стандарту, работники не соблюдали правила личной гигиены.
"Выявлены многочисленные нарушения противоэпидемического режима со стороны персонала пищеблока: нарушения правил обработки столовой и кухонной посуды, нарушения дезинфекционного режима, нарушения поточности движения сырья и готовой продукции, нарушения правил личной гигиены персоналом", - говорится в отчете Роспотребнадзора.
В медучреждении по-прежнему остаются 6 человек. Лагерь временно закрыли. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело.
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Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Конечно, этот шаг Асада согласован с Москвой, но не с Тегераном, высказал мнение видеостудии Pravda.Ru член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян. Это предупреждение Грузии о том, чтобы она не воплощала свои планы вступления в НАТО.