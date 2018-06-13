"Немытые" повар и посудомойка отравили 62 ребенка в лагере

Поездка в лагерь "Сосновый бор" на Урале обернулась для воспитанников кишечным отравлением. Роспотребнадзор уже установил тех, кто оказался виноват в случившемся. Разносчиками инфекции стали повар и мойщица посуды.

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Из-за безответственности взрослых пострадали 62 ребенка. Их госпитализировали в местную больницу. Малыши жаловались на боль в животе и рвоту.

Представители ведомства нашли множество нарушений в работе персонала. Приборы и оборудование дезинфицировали не по стандарту, работники не соблюдали правила личной гигиены.

"Выявлены многочисленные нарушения противоэпидемического режима со стороны персонала пищеблока: нарушения правил обработки столовой и кухонной посуды, нарушения дезинфекционного режима, нарушения поточности движения сырья и готовой продукции, нарушения правил личной гигиены персоналом", - говорится в отчете Роспотребнадзора.

В медучреждении по-прежнему остаются 6 человек. Лагерь временно закрыли. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело.