Еще один попался: российского чиновника обвиняют в хищении миллиардов

Глава Северо-Западного управления Ростехнадзора Григорий Слабиков арестован по подозрению в мошенничестве. Также чиновника обвиняют в хищении 4,7 миллиарда рублей.
Часть средств уже нашли при обыске: в доме Слабикова хранились мешки с деньгами, десятки элитных часов и украшений. По решению суда чиновник заключен под стражу до 9 июля. Обвиняемый лишь частично признал вину и настаивает на переводе под домашний арест.
По версии следствия, глава Северо-Западного управления Ростехнадзора защищал дружественные ему компаний от проверок и помогал попасть в реестр саморегулируемых организаций. За эти услуги бизнесмены делились с благодетелем.
Стоит отметить, что Слабиков пытался легализовать неправедно нажитые капиталы различными способами, один из них — бизнес дочери. Как сообщает РИА "Новости", часть средств она вложила в земельные участка, а также строительство спорткомплекса Sunpark на берегу Среднего Суздальского озера и мини-отеля.
По данным СМИ, члены семьи Слабикова владеют недвижимостью и другими ценными активами, стоимость которых во много раз превышает их совокупный доход за долгое время.
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