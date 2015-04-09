Эксперты начиная с июня 2014 года пытаются выяснить правду о причинах крушения малайзийского Boeing 777, совершавшего рейс MH17 и разбившегося на территории Украины.
С течением времени фактов, подтверждающих непричастность России, (напомним, версия о том, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из "Бука", продолжает почему-то оставаться приоритетной), все больше.
Независимый технический эксперт Юрий Антипов использовал один из новейших микроскопов и сделал удивительные выводы.
Рассматривая многократно увеличенные частицы осыпи с обгоревших конструкций авиалайнера, Антипов увидел множества фрагментов шестиугольной формы, напоминающие пчелиные соты.
Пресс-служба регионального главка МЧС сообщила о том, что в поселке Лесной (Надымский район, ЯНАО) вспыхнул двухэтажный жилой дом. Пожар распространился на 495 квадратных метров.
По словам МЧС, в 04:00 загорелся один из подъездов здания, к приезду спасателей на место ЧП пламя уже перекинулось на кровлю. Из дома эвакуировали 13 человек, один из них получил ожоги.
Людей временно разместили в автобусе, пожар продолжают тушить 37 человек.
В пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта сообщили агентству РИА "Новости" о том, что при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" в Находке погиб сварщик.
"В час ночи с небольшим (по московскому времени — ред.), в акватории Находкинского судоремонтного завода во время проведения сварочных работ сварщик прожег палубу над топливным танком, произошел хлопок, взрыв топливных газов, которые там были. Сварщик погиб", — сообщил представитель Росморречфлота.
В пресс-службе МЧС Узбекистана сообщили о затоплении и взрыве дамбы на водохранилище.
Ранее МЧС сообщало, что в результате сильного дождя 1 мая в 5:55 (3:55 мск) произошел взрыв одной из банд Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев лично контролировал ликвидацию последствий затопления.
"К этому моменту стало известно и о пострадавших в результате наводнения: 56 человек были госпитализированы с различными повреждениями", — говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС. По данным пресс-службы, медосмотр был проведен для 17,3 тысячи человек.
Бывший солист группы MBAND Анатолий Цой рассказал, что находится в поиске своей второй половинке, что в его положении очень непросто.
"Стоит девушке побыть в роли второй половинки артиста буквально год, как она проклянет все на свете", - отметил певец.
"Моя политика такова: в семье должен зарабатывать мужчина, а женщина не должна трудиться. Это не ущемление прав, а, наоборот, освобождение от ответственности. Мне кажется, ее должен нести мужчина. Женщина хранит семейный очаг, воспитывает детей, кормит их и одевает. Я стремлюсь к этому", - пояснил Цой.
Автобусы и поезда из других стран теперь смогут приехать в Молдавию. Власти страны сняли еще ряд ограничений.
Решение принято Национальной чрезвычайной комиссией страны по общественному здоровью.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.