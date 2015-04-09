Эксперты начиная с июня 2014 года пытаются выяснить правду о причинах крушения малайзийского Boeing 777, совершавшего рейс MH17 и разбившегося на территории Украины.

С течением времени фактов, подтверждающих непричастность России, (напомним, версия о том, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из "Бука", продолжает почему-то оставаться приоритетной), все больше.

Независимый технический эксперт Юрий Антипов использовал один из новейших микроскопов и сделал удивительные выводы.

В чем суть исследования

Рассматривая многократно увеличенные частицы осыпи с обгоревших конструкций авиалайнера, Антипов увидел множества фрагментов шестиугольной формы, напоминающие пчелиные соты.