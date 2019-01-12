Ученые частично потеряли связь с единственным российским космическим телескопом

Специалисты частично потеряли связь российским космическим телескопом "Спектр-Р". На сегодняшний день аппарат является единственным телескопом РФ в открытом космосе.
Об этом общественности рассказал глава Астрокосмического центра ФИАН Николай Кардашев.
По словам ученого, на "Спектре-Р" имеется целый ряд различных способов связи. Николай Кардашев заявил, что часть из них работает, а другая — нет. Специалист добавил, что попытки наладить связь с российским космическим телескопом продолжаются. Также Николай Кардашев заявил, что подобные неполадки имели место быть и раньше. Если же наладить связь не удастся, посетовал глава Астрокосмического центра ФИАН, то проект придется свернуть.
Сообщается, что космический аппарат не может принимать сигналы и команды, но продолжает слать на планету Земля полученные им научные данные.
Аппарат, отметим, предназначен для астрофизических исследований в радиодиапазоне электромагнитного спектра. Запущен "Спектр-Р" был в июле 2011 года. Известно, что на сегодняшний день специалисты создают еще два аппарата из этой же серии — "Спектр-РГ" и "Спектр-УФ".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Международной космической станции произошла разгерметизация обшивки модуля. Один из российских космонавтов не растерялся, заткнул дыру пальцем и тем самым спас станцию.
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