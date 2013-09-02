Один человек погиб в результате взрыва газа в Ростове

В главном управлении МЧС по Ростовской области сообщили о взрыве газа в трехэтажном жилом доме на переулке Павлова, 84/108. По предварительным данным, взрыв произошел около 10:55 по местному времени (совпадает с московским).

Один человек пострадал и еще один погиб. Конструкции дома не повреждены, существенных разрушений нет. Из дома эвакуированы 60 человек. Сейчас пожарные пытаются потушить огонь. МЧС задействовало 20 единиц техники и 60 человек личного состава.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о взрыве бытового газа в Харькове.

В жилом многоэтажном доме одного из спальных районов Харькова в понедельник произошел пожар, после взрыва, предположительно, бытового газа. Об этом сообщается на сайте городского совета.

По предварительным данным, в жилом доме на улице Метростроителей, дом 32, произошел взрыв бытового газа с последующим горением, в результате площадь возгорания составила 50 квадратных метров. ЧП произошло в квартире на пятом этаже. Данных о жертвах не поступало.

В целях безопасности спасатели провели эвакуацию жильцов дома, среди которых есть те, кто обратился к врачам за помощью.