Водитель автобуса пытался высадить больного деда за "собачью вонь"

На междугородном рейсе из Гвардейска в Калининград водитель выставил пассажиру претензию за то, что от него неприятно пахло. С криком он попытался высадить дедушку из салона. Об этом очевидцы сообщили местному порталу "Клопс". Они засняли конфликт на видео.



Дедушку пытаются высадить за "вонь"

Похоже, что инцидент произошел во время остановки или посадки, так как на кадрах видно, что автобус полупустой. Водитель подошел к пожилому мужчине и начал на него кричать. Он настаивал на том, чтобы пассажир убрался из салона, потому что от него пахнет, как "от собаки".

Пенсионер объяснил возмущенному мужчине, что причиной запаха стала его рана на ноге, которое долгое время не может зажить. Дедушка уверял водителя, что он следит за гигиеной, а с физическим состоянием сделать ничего не может. Однако для разъяренного перевозчика этого аргумента показалось недостаточно.

При этом, как заявили сами пассажиры, от них никаких жалоб на дедушку не поступало. Несмотря на то, что небольшой запах они действительно заметили, значения этому не придали. Причин для такой бурной реакции точно не было, считают соседи деда по салону.

Юрист "Правды.Ру" напоминает, Постановлением Правительства РФ 14.02.2009 утверждены Правила перевозок пассажиров, согласно которым участники транспортного процесса имеют права и обязанности. Установлено, что пассажир обязан в том числе соблюдать порядок в салоне, а именно: не курить, не отвлекать водителя от вождения, не нарушать спокойствие других пассажиров, не угрожать их безопасности, не высовываться через открытые окна и люк, не выбрасывать через них предметы.

Недобросовестные пассажиры могут быть высаженными из салона автобуса в случаях отсутствия проездных билетов, а также при пренебрежении правилами безопасности. За совершение серьезных нарушений им грозит административная ответственность. Например, статья 11.15.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает ответственность за нарушение требований в области транспортной безопасности.