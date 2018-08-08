В Краснодаре ставят платные водоколонки

В одном из микрорайонов города Краснодара появилась довольно любопытная и странная конструкция. Местные жители теряются в догадках. Некоторые предполагают, что это обычная уличная колонка с водой, но немного модернизированная. А, точнее, платная. Капитализм, все-таки.

Фото: соцсети

Конструкция появилась на месте старой, сохранившейся еще с советских времен, водоколонки. Ею пользовались и местные жители, и те, ко проживает в соседних микрорайонах. Толком никто не знает, откуда берется вода, но все уверены — она гораздо чище и вкуснее, нежели из-под крана.

Что же будет, когда колонка станет платной, не знает никто. Об этом местные жители заговорили, когда увидели, что в один из дней колонка перестала давать воду, а подле нее возникла странная конструкция. На ней значится надпись: "Для набора воды прислоните карту". Какую карту, сколько она стоит и где ее взять, жителям Краснодара сообщить никто не удосужился.

Местные средства массовой информации решили помочь краснодарцам и обратились в вышестоящие органы за комментарием. В администрации города журналистам объяснили, что колонка не платная, а с лимитом. Не больше двух тысяч литров в месяц на семью. Если же краснодарцы норму превысят — тогда да, придется платить. Почему, сколько и каким образом, остается неизвестным.

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