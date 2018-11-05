Провинциальная чиновница: государство молодежи ничего не должно

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких встретилась с молодыми волонтерами в Кировограде. И там позволила себе громкое и любопытное высказывание.
Ольге Глацких задали вопрос о финансировании детских проектов. Немного подумав, директор департамента молодежной политики заявила, что в последнее время у российской молодежи сложилось мнение, будто государство ей что-то должно. Однако, заявила Ольга Глацких, это мнение ошибочное — правительство Российской Федерации, уверена она, молодым гражданам ничего не должно.
Но женщине показалось, что она сказала не все. В первую очередь, продолжила высказывать свое мнение Глацких, молодежи должны родители. Ведь государство, не унималась чиновница, "никого не просило рожать".
Отметим, что прославившаяся теперь в средствах массовой информации Ольга Глацких — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике. Департамент молодежной политики она возглавляет вот уже два года.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава небольшого поселения в Тверской области отказывается выполнять постановление местного суда и приводить в порядок местную грунтовую дорогу. Свое решение объясняет тем, что он на своем автомобиле по дороге этой проезжает без каких-либо проблем, а местные жители могли бы и сами для начала что-нибудь сделать для поселка.
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