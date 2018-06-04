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Миллионер убил работягу, построившего ему ядерный бункер

Происшествия

Всерьез боявшийся ядерной атаки КНДР 27-летний Даниэль Беквитт решил подстраховаться и построить себе самое что ни на есть настоящее бомбоубежище. Для осуществления задуманного он нанял рабочего, который скончался при трагических обстоятельствах во время строительства.

Миллионер убил работягу, построившего ему ядерный бункер. 387659.jpeg
pixabay.com

История, напоминающая сюжет триллера "Кловерфильд,10" произошла в Мэриленде. Миллионер Даниэль Беквитт задумал бомбоубежище как причудливый запутанный туннель под своим домом. Нанятый им для работы 21-летний Аскиа Хафра погиб в этом самом туннеле, когда там началось возгорание. Дело в том, что Беквитт каждый раз завязывал глаза своему работнику, чтобы тот не знал, где он работает. Когда начался пожар, Хафра просто-напросто не смог найти выход из бомбоубежища.

Даниэль утверждает, что смерть рабочего была несчастным случаем, но полиция придерживается иного мнения по этому вопросу. Именно действия Дэниэля привели к смерти несчастного Аскиа Хафра. Американскому миллионеру выдвинуты обвинения в непредумышленном убийстве.

Стоит отметить, что сеть туннелей находится в шести метрах под землей, а общая ее протяженность составляет 60 метров. Пожар, унесший жизнь 21-летнего молодого человека, начался из-за неисправной проводки. Сообщается, что Аскиа Хафра, используя подземную сеть Wi-Fi, отправлял своему начальнику сообщения о том, что в ядерном бомбоубежище пахнет дымом. Когда начался пожар, Даниэль Беккет попытался спасти своего наемного рабочего, но было уже поздно — внутри уже было сильное задымление.

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Темы КНДР война конец света бомбоубежище ядерная война
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