Миллионер убил работягу, построившего ему ядерный бункер

Всерьез боявшийся ядерной атаки КНДР 27-летний Даниэль Беквитт решил подстраховаться и построить себе самое что ни на есть настоящее бомбоубежище. Для осуществления задуманного он нанял рабочего, который скончался при трагических обстоятельствах во время строительства.

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История, напоминающая сюжет триллера "Кловерфильд,10" произошла в Мэриленде. Миллионер Даниэль Беквитт задумал бомбоубежище как причудливый запутанный туннель под своим домом. Нанятый им для работы 21-летний Аскиа Хафра погиб в этом самом туннеле, когда там началось возгорание. Дело в том, что Беквитт каждый раз завязывал глаза своему работнику, чтобы тот не знал, где он работает. Когда начался пожар, Хафра просто-напросто не смог найти выход из бомбоубежища.

Даниэль утверждает, что смерть рабочего была несчастным случаем, но полиция придерживается иного мнения по этому вопросу. Именно действия Дэниэля привели к смерти несчастного Аскиа Хафра. Американскому миллионеру выдвинуты обвинения в непредумышленном убийстве.

Стоит отметить, что сеть туннелей находится в шести метрах под землей, а общая ее протяженность составляет 60 метров. Пожар, унесший жизнь 21-летнего молодого человека, начался из-за неисправной проводки. Сообщается, что Аскиа Хафра, используя подземную сеть Wi-Fi, отправлял своему начальнику сообщения о том, что в ядерном бомбоубежище пахнет дымом. Когда начался пожар, Даниэль Беккет попытался спасти своего наемного рабочего, но было уже поздно — внутри уже было сильное задымление.

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