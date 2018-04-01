Пенсионерка погибла от упавшей на голову льдины

В Ивановской области пожилая женщина погибла от упавшей на голову ледяной глыбы. Происшествие случилось в Юрьевце, женщине было 78 лет, сообщает СУ СКР по Ивановской области.

Возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают должностное лицо, которое несет ответственность за состояние кровли домов.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы глыба снега со льдом упала на коляску с младенцем.

"На коляску, в которой находился младенец, родившийся 1 января этого года, упала глыба снега со льдом. Мальчик с переломом правой теменной кости госпитализирован", — заявили в милиции.

По словам милиционеров, несчастный случай произошел в 15.00 около торгового центра, расположенного в доме 23 на улице Гарибальди. В настоящее время проводится проверка. Малыш находится в больнице.

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