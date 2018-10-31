В Мексике обнаружены новые древние города

В Мексике обнаружены до сих пор неизвестные монументы и постройки в пригороде археологического памятника доколумбовой эпохи.

Ранее считалось, что царство Исапа состоит всего из одного города. На днях посчастливилось обнаружить около 40 небольших городов-спутников, которые копировали планировку древней столицы.

Чтобы изучить появление цивилизации майя и чуть больше узнать об исчезновении их загадочных предшественников ольмеков, ученым предстоит найти связующее звено между этими двумя великими народами Мезоамерики.

Таким посредником, по мнению историков, оказывается исапская культура, названная в честь поселения Исапа (Izapa).

На юго-востоке нынешнего мексиканского штата Чьяпас, неподалеку от одноименной реки и вулкана Такана, в 1940-х годах были обнаружены многочисленные пирамиды, монументы с тщательно нанесенными на них рельефами и прочие сооружения.

К активному изучению археологического городища площадью более двух километров приступили лишь в 1962 году и определили, что все это было возведено в период между 600 годом до н. э и 250 годом н. э. Это период заката ольмекской цивилизации и зарождения ранней культуры майя.

Более точной датировки не удалось добиться из-за слишком малого количества сохранившихся артефактов и относительно небольшой территории, на которой сохранились сооружения исапского стиля (юго-восток Мексики, гватемальский археологический поселок Абах-Такалик и тихоокеанское побережье Мексики и Гватемалы).

Честь создания знаменитого 260-дневного календаря ряд исследователей готовы отдать именно представителям исапской культуры, а не майя. Этому могло способствовать удобное географическое местоположение для проведения астрономических расчетов, однако существующих данных пока маловато, чтобы толково обосновать эту гипотезу.

Как пишет веб-сайт Live Science, археологи подтвердили, что Исапа не являлся автономным городом. Его окружали около 40 небольших поселений.

Согласно данным нового исследования, полученным благодаря аэрофотосъемке, каждый из этих городов-спутников копировал планировку главного города.

Обследовав примерно 50 квадратных километров в непосредственной близости от Исапы, где были обнаружены первые девять небольших поселений, было принято решение расширить район поиска.

После этого и была сделана нынешняя находка. В этом случае на помощь пришла новая техника. Точнее, лидар (Lidar — Light Identification Detection and Ranging — "обнаружение, идентификация и определение дальности с помощью света"), который стал незаменимым инструментом для археологов.

Освещая какой-либо объект либо поверхность коротким световым импульсом, этот прибор измеряет время, через которое сигнал возвращается к источнику.

Лидарная съемка сканирует ландшафт с самолета или беспилотника, позволяя создать топографическую карту, которая может выявить сокрытые густой растительностью дороги, курганы, каналы и другие материальные объекты, созданные рукой человека прошлых столетий.

На общей площади в 225 квадратных миль или 584 квадратных километров, что сопоставимо с территорией такого мегаполиса, как Чикаго, вокруг Исапы зафиксировано 41 поселение.

Все они располагаются на удалении приблизительно в 22 километра от столицы. Поселения различаются по размеру.

Три наиболее крупных из них расположены по всему периметру царства Исапа и, вероятно, предназначались для отражения вражеских набегов со стороны соседних государств. Об этом свидетельствуют найденные в Исапе пиктограммы со сценами насилия и обезглавливания врагов.

По мнению ведущего автора исследования Роберта Розенсвига (Robert Rosenswig), ось восток-запад выровнена по восходу солнца во время зимнего солнцестояния. Ось север-юг направлена от востока на север к вулкану Такана, извержение которого и привело к падению царства Исапа.

В северной части на вершине платформы возвышалась пирамида, которая, вероятно, служила ареной для проведения ритуалов и церемоний.

На юге исследователи обнаружили несколько образованных насыпями площадок. В будущем археологи собираются сосредоточить свои усилия на изучении тех поселений, где магнитометр и георадар уже указали на присутствие крупных каменных скульптур, погребенных под землей.

Источник фото: livescience.com

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