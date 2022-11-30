Страшные преступления людоедов потрясли Киров в 1942 году

В Кирове, который до 1934 года звался Вяткой, по адресу: улица Московская, 21, расположен старинный деревянный двухэтажный дом, с которым связывают жуткое предание военных времён. Горожане называют его "Домом людоедок". И не зря.

Пирожки с мясом и пропавшие дети

Осенью 1941 года в одну из подвальных комнат дома на улице Коммуны (так тогда звалась Московская) вселились Василий и Пелагея Клюкины с 20-летней дочерью Августой Абатуровой, устроившейся работать на гармонную фабрику. У Августы было двое малолетних детей.

1942 год выдался для кировцев голодным. Августа и её мать Пелагея Андреевна вдруг принялись торговать на местных рынках котлетами и пирожками с мясом. Как ни странно, ходовой товар стоил не так уж дорого, так что к торговкам всегда выстраивались очереди. Но откуда у семьи Клюкиных могло взяться мясо, если оно в ту пору продавалось лишь по карточкам, и то очень скудными порциями?

Ещё одно обстоятельство — в то же самое время в городе стали пропадать ребятишки. Все они перед исчезновением ходили на рынок — поменять вещи из дома на что-то съестное, и домой уже не возвращались.

Мёртвая девочка

Разоблачили преступниц по чистой случайности. Соседкой Клюкиных по подвалу была молодая девушка по имени Таисия Морозова, работавшая в сортировочном госпитале на пристани. Однажды Тася вернулась со смены и увидела, что Пелагея и Августа ведут к себе в комнату маленькую, очень худенькую девочку. Она не подумала ни о чём плохом и легла спать. Но вскоре её разбудили крики из-за перегородки:

"Тетенька, не трогай! Не надо ножик!"

Поняв, что у соседей происходит что-то страшное, девушка ворвалась в помещение. Но было уже поздно: Абатурова успела разрезать девочке шею, ребёнок был весь в крови и мёртв… Августа стояла над своей жертвой с ножом. Увидев соседку, она бросилась на неё и полоснула по лицу… Таисия вырвалась и побежала в ближайшее отделение милиции. Впоследствии у неё остался на лице шрам на всю жизнь…

Убийца же быстро сориентировалась в ситуации. Она выскочила в окно и бросилась бежать по направлению к реке. Рассказывают, что людоедка даже успела купить билет на паром. Судно уже отплывало от берега, и сотрудникам милиции пришлось дать предупредительные выстрелы в воздух, чтобы его остановить.

К тому времени возле дома на улице Коммуны собралась большая толпа. Пелагею Клюкину за волосы выволокли из подвала. Люди плевали в неё, били руками, бросали камни… От самосуда преступницу спасли милиционеры, пришедшие её арестовывать.

Милиционеры обыскали подвал и обнаружили 14 черепов и кучу костей. Часть их оказалась зарыта под деревом во дворе. Эксперты пришли к выводу, что останки принадлежали детям в возрасте от 6 до 11 лет.

Глава семейства Клюкин тоже был арестован, так как правоохранительные органы сочли, что он не мог не знать о злодеяниях жены и дочери. На допросах все трое признали свою вину.

Из их показаний выходило, что на рынке Абатурова знакомилась с детьми и предлагала пойти к ней в гости, накормить и посмотреть товар, который они хотели продать. Ребятишки и не подозревали, что их ждёт дома у "доброй тёти". Расправы над ними Августа устраивала вместе с матерью.

Рассказывали, что Клюкину приговорили к высшей мере наказания и расстреляли. Абатурову же, из-за наличия маленьких детей, приговорили к 20 голам заключения в колонии строгого режима. Из колонии она не вернулась — по слухам, её убили и съели другие зэчки…

Судьба Василия Клюкина осталась неизвестной. Но, скорее всего, он тоже был осуждён. А что касается детей Августы Абатуровой, то родни, пожелавшей взять их к себе, не нашлось, и малышей отдали в детский дом.

Легенда или правда?

Некоторые считают историю кировских людоедок всего лишь городской легендой. Но на рубеже 80-90-х годов прошлого века ею заинтересовался кировский журналист и краевед Евгений Пятунин. Он сделал серию газетных публикаций о "людоедках с улицы Коммуны", а позже написал книгу "Убийства, которые потрясли Вятку".

Материал Пятунин собирал буквально по крупицам. Ему удалось найти в архиве областного суда карточку соответствующего уголовного дела, но самого дела там не обнаружилось. Возможно, его засекретили.

Однако, журналист смог найти свидетелей, которые ещё помнили те давние события. Среди них оказались та самая Таисия Морозова и другие жильцы дома на улице Коммуны.

И Пятунин, и многие другие кировчане полагают, что история всё же правдива. Ведь случаи каннибализма в голодные годы встречались довольно часто, и не только в Кирове.

Сегодня в доме на Московской, 21 расположены жилые квартиры, а первый и подвальный этажи заняты магазинами и другими учреждениями. Но он по-прежнему пользуется дурной славой.