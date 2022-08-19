Жители многоквартирного дома во Франции пожаловались властям на призраков

В такое сложно поверить, но недавно сразу около десятка жильцов многоэтажного дома, расположенного в парижском пригороде Фонтене-о-Роз, подали в местный жилищный департамент коллективную жалобу на "невыносимое количество" паранормальных явлений, с которыми им приходится сталкиваться в своих квартирах.

Наследие оккультиста

Как сообщается во французской прессе, от паранормальной активности страдают жители всех пяти этажей здания. Всё началось в 2019 году, после того как умер жилец одной из квартир, который при жизни увлекался оккультизмом и утверждал, что видит мёртвых. Кстати, его квартира до сих пор пустует.

Странные вещи стали происходить уже через несколько дней после кончины оккультиста. Чаще всего обитатели дома рассказывают о "похожей на облако" тени, которую они считают призраком и которая быстро передвигается по квартире. В других случаях люди слышат чьи-то шаги.

Также происходят явления полтергейста: мебель и другие предметы сами собой передвигаются с места на место, а свет в комнатах спонтанно включается и гаснет. Кроме того, с тех пор, как начала происходить вся эта чертовщина, многие жильцы дома принялись хворать какими-то загадочными недугами.

"Скорее переселите!"

В своём обращении к властям обитатели "нехорошего" дома требуют, чтобы их, как можно скорее, переселили в другое место. Дело в том, что здание является муниципальной собственностью, и там проживают небогатые люди, которые не могут самостоятельно купить или снять себе жильё.

Между тем, здешним жильцам не до шуток. "Я, может, могу быть сумасшедшим, или вы можете быть сумасшедшим, но всё здание не может сойти с ума!", — говорит один из них.

Мэр пообещал провести расследование по этому поводу, но результатов пока нет. Возможно, ситуация разрешится в 2030 году, на который намечена плановая реконструкция всего района. Предполагается, что многие дома с социальными квартирами автоматически пойдут под снос, а их жильцов расселят.

Соседи сбежали от духов

Английская художница по имени Судзумия рассказала на TikTok, что большинство её соседей по дому вынуждены были съехать по причине паранормальной активности. Дело в том, что Судзумия собрала целую коллекцию кукол, которые, по её мнению, являются одержимыми.

Всё якобы началось в апреле прошлого года, когда Судзумия нашла в доме своих родителей маленькую куколку, в которой, по её словам, обитает дух мальчика по имени Гилберт. После этого девушка начала специально искать кукол, про которых ходили слухи, что они одержимы.

Следующими после Гилберта стали кукла-клоун по имени Глория, "двойняшки" Сесилия и Синтия, а также тряпичная кукла Энн, на которой якобы лежит проклятие. Сейчас у художницы множество таких кукол, среди них есть и фарфоровые раритеты, и старые тряпичные игрушки, и даже обычные пупсы.

В результате в квартире, где живет Судзумия, стали происходить различные паранормальные явления. В частности, как она утверждает, некоторые куклы умеют двигаться сами собой и даже разговаривать. Так, она якобы слышала от них фразы: "Я знал, что умру" или: "Я никогда не обрету покоя".

В результате, заявляет художница, многие её соседи по дому съехали, так как сталкивались у себя в квартирах с "чем-то странным".

"Я делаю всё возможное, чтобы удержать эту силу в пределах своей квартиры, я любезно прошу духов "Пожалуйста, никого не беспокойте", — рассказывает Судзумия. — Но я знаю, что я имею лишь некоторую долю контроля над ними и над тем, что они хотят делать".

Сейчас девушка планирует подыскать себе жильё в частном доме, где её куклы не будут никому мешать.

А была ли мистика?

Всё-таки, думается, что к подобной информации следует относиться с изрядной долей скепсиса. Так как в случаях с полтергейстом часто имеют место мистификации или преувеличения.

В случае с "нехорошим" домом причиной может быть желание его обитателей получить более качественное жильё. Для блогеров же их контент является источником доходов, и понятно, что истории о сверхъестественных феноменах, которые якобы имели место в жизни автора блога, привлекут большее количество подписчиков.

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