Изучением НЛО при Брежневе занимался "особый отдел"

Сейчас информацию про НЛО можно прочитать и услышать на каждом шагу. Другое дело — можно ли ей доверять. А вот, например, в 1970-е годы всё, что касалось неопознанных летающих объектов, было тщательно засекречено. Так, генсек Леонид Брежнев, едва придя к власти, сразу же создал для этого специальную структуру внутри военной разведки.

Леонид Брежнев

Отряд особого назначения

На одном из совещаний Леонид Ильич объявил, что создаётся "особый отдел", который будет исследовать случаи появления неопознанных летающих объектов и возможных контактов с представителями внеземных цивилизаций. Вернее, это был "специальный отряд" военной разведки. Попасть туда было весьма непросто. Сначала личное дело каждого кандидата одобрялось спецкомиссией из пяти человек, среди которых были офицеры Генштаба и сотрудники КГБ.

Курировал отряд начальник Военно-технического училища КГБ генерал-майор С. Г. Орехов. Он прошёл войну, не раз руководил сложными техническими проектами и обладал всеми необходимыми качествами для того, чтобы возглавить подразделение такого уровня. Ещё с 1966 года Орехов занимался подготовкой офицеров спецсвязи для военной разведки и КГБ. С 1970 года начались исследования феномена НЛО.

Надо сказать, Брежнева в первую очередь интересовали особенности технологий "внеземного происхождения". Генсек считал, что их секреты можно использовать для наращивания военно-технической мощи СССР. Уже к середине 70-х было подготовлено внушительное досье, содержавшее сведения о подозрительных летающих объектах самого разного "облика", которые наблюдали по всей стране. Здесь были и классические "тарелки", и "сигары", и даже яркие серебристые "капли"…

Небесные войны

Так, в 1978 году неопознанный летательный аппарат вошёл в воздушное пространство над Мурманском. По тревоге был поднят местный полк ПВО. Небо принялись освещать мощными прожекторами. Но почти мгновенно вышел из строя радар системы наведения. А вслед за этим стали буквально лопаться лампы прожекторов. Пришлось срочно включить аварийное освещение.

Впоследствии эксперты пришли к выводу, что на оборудование подействовал некий мощный импульс, испускаемый объектом. На основании этого и других похожих эпизодов было сделано заключение, что значительная часть таких объектов испускают неизвестные лучи и приближение к ним представляет опасность.

В связи с этим на истребителях-перехватчиках начали устанавливать электромагнитные пушки направленного действия, которые могли бы "глушить" импульсы от "тарелок". На разработку и испытания этой системы было затрачено 200 миллионов советских рублей. Однако она была готова лишь к 1983 году. Возможно, технология "антиизлучения" не оправдала себя, так как дальнейших сведений о её применении нет.

Ещё один случай, заслуживающий внимания, имел место 11 июля 1979 года близ острова Сахалин. Военный истребитель МиГ-25 сбил объект неизвестного происхождения, передвигавшийся с гораздо более высокой скоростью, чем у советского самолёта. Перед тем как применить оружие, пилот доложил: "По фюзеляжу сильная вибрация, ощущение такое, что сейчас крылья оторвёт!" Сразу же после инцидента район был оцеплен кораблями Тихоокеанского флота, а сутки спустя туда прибыли специалисты из Генштаба. Очевидно, сбитый НЛО куда-то вывезли, но никаких документов, где говорилось бы об этом случае, не сохранилось.

База для пришельцев?

Сахалин. Вулкан

Правда, вскоре пошли слухи, что на Сахалине строится какой-то секретный объект. Когда в прессу начала просачиваться информация об НЛО и пришельцах, заговорили о том, что туда якобы отправляют на карантин пилотов и пассажиров внеземных летательных аппаратов, а также тех, кто находился с ними в контакте. В 90-х об этом "карантинном объекте" неоднократно писали в СМИ. Но одни авторы уверяли, что он располагается на Сахалине, другие "размещали" его на Камчатке, третьи — на Курилах, а четвёртые — в районе Хабаровска… Имела ли вся эта информация отношение к истории с истребителем? Неизвестно.

Впрочем, если даже в брежневскую эпоху в стране действительно занимались исследованиями НЛО, то вся официальная документация на эту тему, скорее всего, и по сей день хранится под грифом "Секретно", и вряд ли в ближайшее время мы получим к ней доступ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.