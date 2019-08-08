Наш мозг запоминает много лишнего

Эксперимент раскрыл удивительную способность нашей памяти запоминать посторонние звуки, которые мы ежедневно слышим, не придавая им никакого значения.

Научный эксперимент наглядно продемонстрировал, что человек запоминает множество звуков (будь то шум холодильника или бульканье в стакане воды) в деталях, даже когда полностью сосредоточен и занят другим делом. Наш мозг хранит не только чувственные впечатления, на которые мы активно обращаем свое внимание.

Человечество постоянно живет в мире звуков: дома, на улице или в офисе мы повсюду окружены шумами. Тем не менее наш мозг сознательно не воспринимает многие из этих акустических сигналов, отфильтровывая из общего потока шумов и голосов то, что кажется ему важным в данный момент.

Любой из нас, разговаривая в кафе со знакомым, возможно случайно, регистрирует бульканье, когда за соседним столиком наливают воду. И хотя звук достигает уха, он не обрабатывается активно. Но что же происходит с этими едва заметными и мимоходом воспринимаемыми звуками в мозгу? Они сразу же исчезают и забываются — или, возможно, сохраняются?

Над этим вопросом бьются сейчас Фабиан Хутмахер (Fabian Hutmacher) и Кристоф Кубанднер (Christof Kuhbandner) из Регенсбургского университета. Чтобы выяснить, какие из ежедневно получаемых нами ощущений остаются в памяти, они провели эксперимент с 51 участником. Субъекты исследования сидели перед монитором, на котором им каждые 250 миллисекунд были представлены короткие слова. Если слово встречалось дважды подряд, следовало нажать кнопку.

Ключевой фактор заключался в том, что во время выполнения этой задачи испытуемые через наушники слышали привычные шумы: наполняемый водой стакан, гул холодильника и работающей стиральной машины.

Участникам эксперимента было дано указание полностью сконцентрироваться на словах и максимально отфильтровывать фоновый шум. Таким образом, испытуемые думали, что тест состоит в том, насколько хорошо люди могут сосредоточиться на выполнении задачи, несмотря на отвлекающие факторы.

Последняя стадия эксперимента состояла в следующем: испытуемым давали прослушать два звука из той же категории, например, гул двух холодильников. Затем подопытные должны были решить, какой из двух аудиофайлов они только что услышали. Другая половина участников исследования выполнила этот тест через 24 часа.

Результаты эксперимента показали, что мы, судя по всему, помним больше незначительных ощущений, чем считалось ранее. Коэффициент совпадений у тех, кто сразу выполнил тест, составил около 57 процентов, у тех, кто спустя сутки — около 56. Таким образом, участники исследования правильно идентифицировали ранее услышанный шум чаще, чем это могло произойти случайно.

Как подчеркивают исследователи, эти коэффициенты на первый взгляд могут показаться мизерными. Однако, по их словам, они удивительны по двум причинам: во-первых, экспериментатор сделал все от него зависящее, чтобы предотвратить воспоминание. Во-вторых, в предыдущих исследованиях предполагалось, что отвлечение внимания значительно усложняет вспоминание звуков.

По мнению Хутмахера и Кубанднера, новые результаты свидетельствуют: поступающие к нам чувственные впечатления отнюдь не ограничиваются только теми, что активно привлекают наше внимание. Имеются также воспоминания о якобы второстепенных звуках. Эти воспоминания также очень подробны — потому что звуки, используемые в эксперименте, отличаются только деталями.

"Тем не менее, очевидно, что не все впечатления хранятся в долговременной памяти. В других исследовательских проектах мы хотели бы изучить механизм, какие восприятия сохраняются, а какие нет", — заключает Хутмахер.