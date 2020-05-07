Как избавляться от лишних волос: брить или делать эпиляцию

Избавиться от лишних волос там, где их быть не должно — несложно. Самые популярные способы — бритье и эпиляция.

Что выбрать?

Бритье:

+ - безболезненный процесс эффект недолгий — от силы пара дней

Эпиляция:

Эффект длится заметно дольше. Но она имеет ряд противопоказаний, немало стоит и болезненна (особенно с непривычки).

Рассмотрим способы избавления от волос подробнее

Бритву удобно брать с собой и пользоваться по мере необходимости. Это самый бюджетный метод, вы не зависите от обстоятельств, записей в салоны. Но есть минусы: возможный зуд, покраснения, вросшие волосы и частота бритья.

Виды эпиляции

Шугаринг - очень неприятная процедура, которая не подойдёт людям с низким болевым порогом.

Однако большинство специалистов советуют выбирать именно этот метод.

Он позволяет удалить волосы с корнем за счет горячего сахара (карамели), которая обволакивает волосы полностью.

Если делать такие процедуры регулярно (хотя бы раз в 3 — 4 недели), то луковица истончится, волос начнёт расти медленнее и станет выглядеть гораздо тоньше.

Удаление волос лазером не подойдет, если на теле много родинок. К тому же, это самый дорогой метод.

Количество сеансов для каждого человека мастер определяет индивидуально. По статистике брюнеткам достаточно 6 — 10 процедур, а блондинкам нужно готовиться к 8 — 14. Так происходит из-за того, что лазеру сложнее определить светлые волосы, чем тёмные.

После курса процедур (периодичность каждые 20 — 30 дней до достижения конечного результата) волосы отмирают и выпадают, так как лазерная эпиляция повреждает волосяные фолликулы, и они перестают получать питательные вещества.

Выводы: лучшие способы — карамельная эпиляция (самый недорогой и доступный вариант, подходящий каждому) и лазерная эпиляция на диодном аппарате (если позволяют финансы, и нет противопоказаний).

Часто задаваемые вопросы

Правда ли, что чем чаще мы удаляем волосы, тем они становятся гуще и грубее?

Если удалять волосы бритвой, то постепенно они действительно будут расти все жёстче. Густота же и скорость роста при этом не меняются.

Количество волосяных фолликул на теле человека программируется еще в утробе. Поэтому где будут расти пушковые (тонкие прозрачные волоски), а где плотные волосы — исключительно вопрос генетики.

Почему кажется, что после бритья волосы становятся жёстче?

Дело в "эффекте карандаша". Сбривая тонкую часть, прорастающие короткие волоски сужаются на конце.

Можно ли замедлить рост волос?

Главные факторы, влияющие на рост волос, гормоны и витамины (специальные добавки делают гуще волосы не только на голове, но и на других частях тела). Также способны повлиять: нехватка сна, вредная еда, недостаточное количество питательных веществ.

Есть ли взаимосвязь между типами волос и их ростом?

Статистика такова:

самые густые волосы у людей с рыжим цветом волос; если сравнивать с брюнетами, то у блондинов волосяных луковиц больше; толщина волос по всей длине разная (толще у корней и тоньше на кончиках); рост волос зависит и от климатических условий (в тёплое время они растут быстрее).

Фото: baksan. buyjust.ru