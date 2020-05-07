Как избавляться от лишних волос: брить или делать эпиляцию

Избавиться от лишних волос там, где их быть не должно — несложно. Самые популярные способы — бритье и эпиляция.
Бритье:
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безболезненный процесс
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эффект недолгий — от силы пара дней
Эпиляция:
Бритву удобно брать с собой и пользоваться по мере необходимости. Это самый бюджетный метод, вы не зависите от обстоятельств, записей в салоны. Но есть минусы: возможный зуд, покраснения, вросшие волосы и частота бритья.
Шугаринг - очень неприятная процедура, которая не подойдёт людям с низким болевым порогом.
Однако большинство специалистов советуют выбирать именно этот метод.
Удаление волос лазером не подойдет, если на теле много родинок. К тому же, это самый дорогой метод.
Количество сеансов для каждого человека мастер определяет индивидуально. По статистике брюнеткам достаточно 6 — 10 процедур, а блондинкам нужно готовиться к 8 — 14. Так происходит из-за того, что лазеру сложнее определить светлые волосы, чем тёмные.
Выводы: лучшие способы — карамельная эпиляция (самый недорогой и доступный вариант, подходящий каждому) и лазерная эпиляция на диодном аппарате (если позволяют финансы, и нет противопоказаний).
Если удалять волосы бритвой, то постепенно они действительно будут расти все жёстче. Густота же и скорость роста при этом не меняются.
Количество волосяных фолликул на теле человека программируется еще в утробе. Поэтому где будут расти пушковые (тонкие прозрачные волоски), а где плотные волосы — исключительно вопрос генетики.
Дело в "эффекте карандаша". Сбривая тонкую часть, прорастающие короткие волоски сужаются на конце.
Главные факторы, влияющие на рост волос, гормоны и витамины (специальные добавки делают гуще волосы не только на голове, но и на других частях тела). Также способны повлиять: нехватка сна, вредная еда, недостаточное количество питательных веществ.
Статистика такова:
Фото: baksan. buyjust.ru
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