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Автор Соломон Соловьев

Ведьма с Уолл-стрит - Гороскоп дня

Гороскоп

О страстном эстетизме, чувстве собственного достоинства, прагматизме и аскетизме рожденных 21 ноября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Ведьма с Уолл-стрит - Гороскоп дня. 395112.jpeg

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Базис этики — это право человека играть в игру, которую он сам себе выбрал. Я не буду портить ваши игрушки, а вы мои. Я не оскорбляю чужого божка, и моего не троньте", — такую формулу невмешательства в чужую жизнь обозначил для себя рожденный сегодня лауреат Нобелевской премии по литературе, американский еврейский писатель Исаак Башевис-Зингер.

О страстном, но временами крайне своеобразном эстетизме рожденных 21 ноября поговорим подробнее.

У Скорпионов, рожденных 21 ноября, хорошо развито чувство прекрасного, которое проявляется во всем: в осанке, жестах, манерах, изящных и доведенных до совершенства идеях и плодах их труда. Рожденные в этот день живо интересуются всем новым, что возникает в обществе, не уделяя слишком много времени старомодным веяниям. При этом они способны мгновенно оценить прелесть забытых концепций, которые можно возродить и придать им современное звучание. Таким образом, рожденные 21 ноября с несомненной пользой для общества реконструируют вековые традиции.

Именно такое современное литературное звучание придал языку идиш писатель Исаак Башевис-Зингер. "За эмоциональное искусство повествования, которое, уходя своими корнями в польско-еврейские культурные традиции, поднимает вместе с тем вечные вопросы" — так звучит формулировка Нобелевской премии по литературе, которую получил, возможно, один из последних выдающихся писателей в истории человечества, писавший книги на языке идиш.

Вопросами истории родов и происхождения человечества всю свою жизнь занимался рожденный сегодня американский этнограф, социолог и историк Льюис Генри Морган. Именно этот чувствующий зов предков Скорпион внес крупный вклад в теорию социальной эволюции, науки о родстве и семье. Морган стал создателем научной теории первобытного общества и одним из основоположников эволюционизма в социальных науках.

Прекрасно и наблюдение замечательного ученого: "Если б было возможно свести всю сумму человеческих идей к их первоначальным оригиналам, мы были бы поражены незначительностью их числа".

Скорпионы, рожденные 21 ноября, часто убеждены в том, что они должны доказывать своим недругам и всему миру правоту своих взглядов — даже если на это доказательство уйдет целая жизнь. В молодости люди, чей день рождения — 21 ноября, нередко совершают серьезные ошибки. В первые 28 лет земного существования их может отличать саморазрушительная мятежность, беспутность и отсутствие определенной цели. И все же при этом они, несомненно, обладают чувством собственного достоинства, которое позволяет им извлекать уроки из допущенных ошибок.

К сожалению, существует опасность, что рожденные в этот день под градом ударов судьбы могут стать душевно черствыми людьми. Тогда герои дня сегодняшнего постепенно развивают в себе прагматизм, интересуясь только такими идеями, которые могут принести хоть сколько-нибудь значимую практическую пользу.

Рожденную сегодня американку Генриетту Грин в конце XIX века в Америке прозвали Ведьма с Уолл-стрит. На 1916 год она считалась самой богатой женщиной в мире, а также была записана в Книге рекордов Гиннесса как самый скупой человек в мире.

Она была успешной деловой женщиной, занятой в недвижимости, инвестициях в железные дороги и в выдаче ссуд. Городское правительство Нью-Йорка обращалось к ней за кредитованием в плохие времена. При этом сама Генриетта никогда не включала отопление и не пользовалась горячей водой. Она носила единственное старое черное платье и меняла нижнее белье, только когда оно полностью изнашивалось. Она не мыла рук и ездила в старом экипаже. Питалась в самых дешевых ресторанах, предпочитая в основном пироги по 15 центов. Генриетта Грин поручала своей прачке стирать только самые грязные части платья, чтобы сэкономить деньги на мыло. Она приходила в местную бакалею, чтобы купить поломанное печенье, которое стоило дешевле, а также чтобы получить бесплатную кость для своей любимой собачки Деви. Состояние, оставленное после смерти Генриетты оценивалось в 200 миллионов долларов (по нынешней переоценке 4,3 миллиарда долларов).

Не столь болезненным, как у Генриетты Грин, но тоже ярко выраженным аскетизмом, отличался "серый кардинал" советского Политбюро времен "брежневской" эпохи рожденный сегодня Михаил Суслов. Несмотря на свое огромное влияние в государстве, Суслов был крайне скромен в быту и вел образ жизни, близкий к аскетическому. Суслов был всегда предельно вежлив, вел себя приветливо и доброжелательно как с подчиненными, так и с идеологическим противниками.

При Брежневе роль Суслова в партии возросла до невероятных высот. В его ведении была идеология, культура, цензура, образование. Суслов был главным инициатором гонений на интеллигенцию, последовавших после хрущевской "оттепели", имел репутацию "догматика" и "консерватора". С его именем связаны преследования диссидентов, выдворение Александра Солженицына из СССР и ссылка Андрея Сахарова. В 1979 году вместе с еще одним Скорпионом министром обороны СССР Дмитрием Устиновым Скорпион Михаил Суслов окончательно повлиял на решение Леонида Брежнева ввести советские войска в Афганистан.

Постоянно играя с судьбой в опасные игры, рожденные 21 ноября могут потерять свое творческое и даже человеческое начало. В стремлении к совершенству они становятся недоступными для случайных радостей, а это подчас грозит серьезным нервным срывом.

Вовлеченные во все мировые процессы, люди, чей день рождения — 21 ноября, могут пренебречь глубоким познанием собственной личности. Очень важно, чтобы к середине жизни они наконец-то осознали свое место в мире. Для этого им надо "стать прозрачными", то есть освободиться от страхов и косности.

Освободиться от страхов и косности мышления в течение жизни так и не удалось рожденному сегодня французскому философу Вольтеру. Вольтер, к сожалению, не нашел ни гармонии в своей душе, ни упорядочения мыслей в своей голове. С одинаковой страстностью разоблачая и религии всех направлений, и атеистов, Вольтер так и не смог познать Бога, а значит, и самого себя.

Современники Вольтера рассказывали об одном эпизоде. Когда Вольтера спросили, есть ли Бог, он попросил сперва плотно закрыть дверь и затем сказал: "Бога нет, но этого не должны знать мои лакей и жена, так как я не хочу, чтобы мой лакей меня зарезал, а жена вышла из послушания". В похожей смысловой нагрузке и другое известное изречение Вольтера: "Если бы Бога не существовало, его надо было бы придумать. Иначе как бы богатые могли защищать свои богатства от бедных?"

Ярким представителем знака Скорпиона, справившегося со своими метаниями и страстями, может стать рожденная сегодня американская актриса Голди Хоун. После 28 лет актриса стала проявлять интерес к восточной философии. С тех пор она является приверженцем буддизма и утверждает, что воспитала своих детей в традициях восточной духовности. В 2002 году Голди Хоун основала благотворительный образовательный "Фонд Хоун". Цель работы фонда — эффективное всестороннее развитие детей и помощь родителям в воспитании.

Цитатой из интервью Голди Хоун мы и закончим сегодня: "Согласно философии буддизма, цветок лотоса, который прорастает из грязи, например, из кучи отбросов на обочине дороги, символизирует высшее духовное познание. Это значит, что несмотря на жизненные препятствия и ошибки прошлого, а иногда и благодаря им каждый из нас способен обрести счастье".

На фото: Генриетта Грин

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