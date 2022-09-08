Астрологи: "Весы, Лев, Овен и ещё три знака зодиака — самые импульсивные"

Наверняка вы встречали таких людей, которые всегда говорят "да", которые бросаются на амбразуру, не думая о возможных последствиях? Иногда они даже попадают при этом в неприятности. Подобная импульсивность может быть инстинктивной, но, возможно, причина кроется в расположении звёзд. Астрологи подскажут, какие знаки зодиака склонны к безрассудству.

Шесть самых импульсивных знаков зодиака

Телец

Тельцы любят жить в роскоши и ценят красоту, которая приходит вместе с материальными благами. Этим знаком управляет Венера, поэтому Тельцы испытывают сильную потребность в удовольствии и комфорте, что часто может привести к импульсивному поведению.

"Телец может импульсивно покупать предметы роскоши или тратить деньги, чтобы чувствовать свою значимость", — объясняет астролог Джилл Лофтис.

Этот земной знак поддаётся импульсу, чтобы успокоить свой разум, не задумываясь о последствиях.

Весы

Весы — социальные бабочки. Они хотят контролировать ситуацию, особенно когда речь идёт о друзьях, и часто действуют импульсивно, чтобы сохранить этот контроль. Иногда эта излишняя эмоциональность может взять над ними верх, но астролог Райан Марквардт говорит, что обычно это не доставляет им особых неприятностей.

"Даже если они действуют импульсивно, чтобы написать бывшему партнёру или пригласить друга на ужин, они обычно делают это с легкостью".

Близнецы

Близнецы управляются Меркурием, ближайшей к Солнцу планетой с самой быстрой орбитой, и это символично, поскольку представители этих знаков зодиака всегда носятся повсюду. Эти воздушные знаки идут туда, куда дует ветер, что затрудняет отслеживание того, откуда они приходят или что они будут делать дальше.

"Они уверены, что свободны от обязательств и ответственности, поэтому могут легко встать и уйти", — делится Марквардт.

Лев

У Львов особенно яркий взгляд на жизнь, поскольку их правящая планета — Солнце. У представителей этого огненного знака, как правило, развиты сильные инстинкты, они "готовы рискнуть, решив двигаться вперед к своим целям, вместо того, чтобы слоняться без дела, взвешивая шансы на успех", говорит Лофтис.

Зачастую Львы — творческие натуры, они любят склонять других к веселью. Они определенно часто действую импульсивно, но в них есть и разумная сторона. Львы не доставят вам особых проблем, не волнуйтесь!

Стрелец

Стрельцы — настоящие оптимисты, и удача обычно на их стороне. Готовность идти на риск у них в крови, поэтому они часто попадают в приключения и захватывающие истории. Скорее всего, они будут действовать в соответствии со своими желаниями.

"Этот знак, управляемый Юпитером, склонен сначала действовать или говорить, а потом думать", — говорит Лофтис.

Овен

Овны — самые импульсивные среди знаков зодиака, и часто их побуждения настолько сильны, что они заставляют других действовать так же. Те, кто родился под этим огненным знаком, управляемым Марсом, уверены в том, что сначала надо сделать, а потом уже подумать. Им не нравится зацикливаться на деталях, и они скорее попросят у вас прощения за сделанное или сказанное, чем спросят предварительно ваше разрешение.

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