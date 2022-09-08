Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Ирина Гусакова

Астрологи: "Весы, Лев, Овен и ещё три знака зодиака — самые импульсивные"

Гороскоп

Наверняка вы встречали таких людей, которые всегда говорят "да", которые бросаются на амбразуру, не думая о возможных последствиях? Иногда они даже попадают при этом в неприятности. Подобная импульсивность может быть инстинктивной, но, возможно, причина кроется в расположении звёзд. Астрологи подскажут, какие знаки зодиака склонны к безрассудству.

Астрологи: "Весы, Лев, Овен и ещё три знака зодиака — самые импульсивные"

Шесть самых импульсивных знаков зодиака

  • Телец

Тельцы любят жить в роскоши и ценят красоту, которая приходит вместе с материальными благами. Этим знаком управляет Венера, поэтому Тельцы испытывают сильную потребность в удовольствии и комфорте, что часто может привести к импульсивному поведению.

"Телец может импульсивно покупать предметы роскоши или тратить деньги, чтобы чувствовать свою значимость", — объясняет астролог Джилл Лофтис.

Этот земной знак поддаётся импульсу, чтобы успокоить свой разум, не задумываясь о последствиях.

  • Весы

Весы — социальные бабочки. Они хотят контролировать ситуацию, особенно когда речь идёт о друзьях, и часто действуют импульсивно, чтобы сохранить этот контроль. Иногда эта излишняя эмоциональность может взять над ними верх, но астролог Райан Марквардт говорит, что обычно это не доставляет им особых неприятностей.

"Даже если они действуют импульсивно, чтобы написать бывшему партнёру или пригласить друга на ужин, они обычно делают это с легкостью".

  • Близнецы

Близнецы управляются Меркурием, ближайшей к Солнцу планетой с самой быстрой орбитой, и это символично, поскольку представители этих знаков зодиака всегда носятся повсюду. Эти воздушные знаки идут туда, куда дует ветер, что затрудняет отслеживание того, откуда они приходят или что они будут делать дальше.

"Они уверены, что свободны от обязательств и ответственности, поэтому могут легко встать и уйти", — делится Марквардт.

  • Лев

У Львов особенно яркий взгляд на жизнь, поскольку их правящая планета — Солнце. У представителей этого огненного знака, как правило, развиты сильные инстинкты, они "готовы рискнуть, решив двигаться вперед к своим целям, вместо того, чтобы слоняться без дела, взвешивая шансы на успех", говорит Лофтис.

Зачастую Львы — творческие натуры, они любят склонять других к веселью. Они определенно часто действую импульсивно, но в них есть и разумная сторона. Львы не доставят вам особых проблем, не волнуйтесь!

  • Стрелец

Стрельцы — настоящие оптимисты, и удача обычно на их стороне. Готовность идти на риск у них в крови, поэтому они часто попадают в приключения и захватывающие истории. Скорее всего, они будут действовать в соответствии со своими желаниями.

"Этот знак, управляемый Юпитером, склонен сначала действовать или говорить, а потом думать", — говорит Лофтис.

  • Овен

Овны — самые импульсивные среди знаков зодиака, и часто их побуждения настолько сильны, что они заставляют других действовать так же. Те, кто родился под этим огненным знаком, управляемым Марсом, уверены в том, что сначала надо сделать, а потом уже подумать. Им не нравится зацикливаться на деталях, и они скорее попросят у вас прощения за сделанное или сказанное, чем спросят предварительно ваше разрешение.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Индийская астрология – Почему это интересно?
Темы астрология
Новости
Армия России и силы Донбасса закрепляются в Соледаре
Посетив Дальний Восток, Путин послал сигналы Западу: "Россия побеждает"
Экономист Масленников рассказал о последствиях дедолларизации для россиян
Подоляка: Киев поставил на кон всё на Харьковском направлении
Неменский: сомневаюсь, что спецслужбы РФ должны ликвидировать Зеленского
Политолог заявил о сохранении британской монархии после смерти Елизаветы II
После кончины Елизаветы II перепишут гимн Великобритании
Сын Елизаветы II Чарльз стал монархом
Власти Запорожья рассказали, когда проведут референдум: "Хоть сегодня"
Куксенкова о грамотном поведении Пугачёвой и Галкина: работают на два фронта
Популярное
Силовые структуры
Арестович о попадании ВС РФ в "котёл": Со штабом, генералами и техникой

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.

Арестович о попадании ВС РФ в "котёл": Со штабом, генералами и техникой
Сражение за Балаклею: союзные силы бросили в бой "Солнцепёки"
Силовые структуры
Сражение за Балаклею: союзные силы бросили в бой "Солнцепёки"
Силовые структуры
MWM: Россия может купить самую дальнобойную РСЗО в Европе — "Полонез"
Силовые структуры
Коротченко заявил, что ВС РФ необходимо нанести удары по инфраструктуре Украины
Анжела Якубовская В театре Вахтангова открыли памятники Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву Анжела Якубовская Сергей Лебедев Русский национальный характер — не пицца, а каша и щи Сергей Лебедев Александр Артамонов На Запорожской АЭС Киев получал миллиарды долларов Александр Артамонов
Общество
Британка Фокс призналась, что рада уходу украинских беженцев из своего дома
Силовые структуры
ISW: ВСУ использовали "тактическую внезапность" при наступлении на Балаклею
Defence24: Польша атакует ВМФ РФ у причалов в Балтийске при необходимости
Мир. Новости мира
Defence24: Польша атакует ВМФ РФ у причалов в Балтийске при необходимости
Последние материалы
Экономист Масленников рассказал о последствиях дедолларизации для россиян
Подоляка: Киев поставил на кон всё на Харьковском направлении
Неменский: сомневаюсь, что спецслужбы РФ должны ликвидировать Зеленского
Политолог заявил о сохранении британской монархии после смерти Елизаветы II
После кончины Елизаветы II перепишут гимн Великобритании
Сын Елизаветы II Чарльз стал монархом
Власти Запорожья рассказали, когда проведут референдум: "Хоть сегодня"
Куксенкова о грамотном поведении Пугачёвой и Галкина: работают на два фронта
В Молдавии министр подала в отставку из-за сайта по закупке дров
В театре Вахтангова открыли памятники Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников